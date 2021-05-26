С 1 июня в честь Дня защиты детей Magic City открывает свои двери. Для посещения будет доступна часть парка.

Осуществление такого крупного проекта поделено на несколько этапов, учитывая существующие ограничения. И к Дню защиты детей на территории парка будут функционировать определенные зоны парка.

Гости смогут прогуляться по прекрасным тематическим улицам, где можно прочувствовать атмосферу соответствующей страны. В парке расположились 11 улиц, архитектура каждой из которых поразит воображение. Здесь располагается и копия жемчужины Узбекистана — площадь Регистан.

Улица Амстердам наполнена домами, имитирующими старинные плавающие здания, которые когда-то служили для жителей рабочим местом.

Здания на улице Барселона выполнены в стиле Антонио Гауди, который отличался своим необычным подходом к постройке домов. На этой улице можно заметить здания, фасады которых напоминают волнующуюся водную поверхность, а чешуйчатые крыши — спины драконов. Они наполнены природными аллюзиями: решетки-паутины, сталактитовые своды и другие.

На территории парка построен грандиозный поющий фонтан, который спроектирован эксклюзивно для Magic City. Это не просто фонтан, а целое завораживающее представление, во время которого гостей ожидает море ярких эмоций. Музыкальный репертуар поющего фонтана вобрал в себя известные композиции. Площадь всей водной глади за несколько секунд покрывается туманом, а струи воды взмывают вверх и горят невероятным пламенем.

В центре Magic City расположен замок, построенный в виде архитектурного памятника Нойшванштайн. Настоящий замок расположен в Баварии и представляет собой немецкий эталон сказочного замка. Юным принцессам эта часть парка придется по душе, ведь наверняка они уже представляли себя героинями таких мультфильмов, как «Рапунцель» или «Холодное сердце».

Большой амфитеатр, спроектированный в виде римского Колизея, никого не оставит равнодушным.

В парке можно сфотографироваться на фоне всех зданий. В чудесном городке Magic City получится запечатлеть на камеру яркие незабываемые эмоции.

Адрес: ул. Бабура, 174.

Ориентир: Бешагач.

Официальный сайт: magiccity.uz

Instagram: @magiccityuz

На правах рекламы.