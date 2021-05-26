Председателем Национального паралимпийского комитета Узбекистана избран Мухторхон Максудович Ташходжаев, сообщила пресс-служба Министерства туризма и спорта.

Его кандидатура была выдвинута заместителем премьер-министра — министром туризма и спорта Азизом Абдухакимовым на заседании Генеральной ассамблеи комитета 25 мая. Глава Минтуризма и спорта отметил вклад Мухторхона Ташходжаева в достижения спортсменов Узбекистана на Паралимпийских играх — 2016 в Рио и Азиатских Пара играх — 2018 в Джакарте.

Ранее Мухторхон Ташходжаев возглавлял Национальную паралимпийскую ассоциация, которая постановлением президента в середине мая была преобразована в Национальный паралимпийский комитет. Документом также намечено расширение условий для занятий спортом людей с ограниченными физическими возможностями и инвалидностью.