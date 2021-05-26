2020 год был непростым для всего мира. Пандемия стала новым вызовом для многих сфер, в том числе и для телекоммуникационного рынка Узбекистана. Несмотря на все сложности в период введения карантинных мер, Beeline Uzbekistan взял на себя часть социальной нагрузки по обеспечению непрерывности жизни и бизнеса.

Компания обнулила стоимость трафика социально значимых ресурсов, увеличила объем трафика в пакетах, ввела бесплатные звонки в ряде тарифов и роуминге, запустила стимулирующие акции, предложила различные скидки и бонусы. Beeline Uzbekistan ни на день не останавливал развитие покрытия сети и запуск новых базовых станций. Компания продолжала вкладывать средства и силы в инфраструктуру, новые объекты связи и оборудование, работая над реализацией новых идей и активностей.

Вся проделанная работа не осталась незамеченной. В премии «Бренд года 2020», организованной Маркетинговой ассоциацией Узбекистана, потребители признали Beeline Uzbekistan брендом года 2020.





Премию вот уже четвертый год получают активные компании и организации на рынке Узбекистана. Победители определяются на основе количества голосов, набранных среди потребителей и экспертов по 24 категориям. В голосовании, которое проводилось с 16 апреля по 14 мая в Telegram-боте, участвовали более 200 тысяч потребителей.

Beeline Uzbekistan в очередной раз стал победителем в номинации «Бренд года» по мнению потребителей в категории «Мобильные операторы».

«2020 год стал поворотным периодом для нашей компании в стремлении ставить абонентов в центр всего того, что мы делаем. Наша растущая экосистема новых цифровых услуг объединяет передовые цифровые технологии с информацией о клиентах. Все это для того, чтобы предоставить новые возможности с их использованием, индивидуально адаптировав к потребностям каждого абонента. На сегодняшний день Beeline Uzbekistan имеет особую экосистему цифровых приложений: Beeline Uzbekistan, Beepul, Beeline TV, Beeline Music, Beeline Pressa. У нас одна из лучших сетей 4G по Узбекистане и мы продолжаем инвестировать. Отдельно хотел бы отметить стремление и достижения сильной, смелой и ответственной команды Beeline Uzbekistan уверен, что успех в бизнесе может быть только тогда, когда мы сможем сказать, что наш бренд удовлетворил ожидания каждого абонента компании», — сказал Алишер Хамидов, коммерческий директор Beeline Uzbekistan.

«Мы благодарны за признание нашей работы и рады, что потребители поддерживают наше развитие. Каждый день мы делаем все для удобства и комфорта наших абонентов, чтобы продукты и сервис приносили радость и облегчали повседневную жизнь. Быть признанным брендом года — это не только гордость, но и огромная ответственность. Это общая заслуга компании и клиентов. Только за последний год Beeline Uzbekistan реализовал целый ряд ярких проектов и услуг, направленных на продвижение ценностей бренда. И данная награда стала признанием правильного курса и значимости наших действий. Такие награды мотивируют нас двигаться вперед, побуждают прилагать еще больше усилий в улучшение качества услуг, работать еще эффективнее и лучше», — отметил Абдулазиз Мансуров, и.о. директора по маркетингу Beeline Uzbekistan.

Beeline Uzbekistan активно взаимодействует с потребителями через официальные страницы в социальных сетях. Получить ответ на интересующий вопрос, информацию о новых продуктах и услугах, решить проблему компания поможет в любое время суток.

Beeline Uzbekistan благодарит каждый голос за признание работы компании. Эта победа мотивирует и впредь соответствовать столь высокой оценке, продолжая развивать трендовые предложения, оставаться одним из ведущих и любимых брендов.

ООО Unitel предоставляет услуги под торговой маркой Beeline Uzbekistan с 12 сентября 2006 года. Beeline Uzbekistan является частью международного телекоммуникационного холдинга VEON со штаб-квартирой в Амстердаме (Нидерланды).

VEON — глобальный провайдер телекоммуникационных и интернет-услуг с более 213 млн абонентов в девяти странах мира. Его акции котируются на фондовых рынках NASDAQ и Euronext Amsterdam.

В Beeline Uzbekistan работают более 1,6 тысячи сотрудников. С 2006 года с выходом на рынок Узбекистана VEON инвестировал в телекоммуникационную индустрию страны более 1,2 млрд долларов США. За время своей деятельности под торговой маркой Beeline в Узбекистане было оплачено налогов в размере свыше 1,8 млрд долларов.

Сайт: beeline.uz

Facebook: fb.com/beeline.uz

Instagram: @beeline_uzbekistan

Telegram: t.me/uzbeelineuzb

Twitter: @beeline_uz

На правах рекламы.