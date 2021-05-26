«С нами только вверх» — так позиционирует себя современный бизнес-центр Aviapark от First Development Group.

Бизнес-центр Aviapark — это эталон офисной недвижимости с продуманной концепцией и внутренней инфраструктурой. Стоит выделить и современную архитектуру здания, особую грацию которому придают фасады с панорамным остеклением.





Проект разработан совместно с международной консалтинговой компанией Cushman & Wakefield. Эта компания — одна из крупных на рынке коммерческой недвижимости, которая успешно функционирует уже более 100 лет. У компании более 400 офисов в 70 странах мира и более 48 тысяч сотрудников.

Локация

Одно из важных правил ведения бизнеса — это грамотно выбранная локация. Ведь от места аренды будет зависеть успех дела.

БЦ Aviapark расположен в перспективном Яшнабадском районе, на улице Эльбек. Рядом расположены станция метро «Машиностроителей» и конечная остановка автобусов. А всего в 1,5 км находится надземная станция метро «Дустлик-2». Кроме того, БЦ Aviapark находится недалеко от разгрузочного пункта станции «Ташкент-товарная», железнодорожных складов и офиса Ассоциации таможенных брокеров.





Благодаря удачному расположению бизнес-центра Aviapark арендаторам не придется долго объяснять, как посетителям или партнерам добраться до нужного места назначения.

Бизнес с панорамным видом на открытом воздухе

Изюминкой проекта является эксплуатируемая кровля — лаундж-зона на крыше.





В БЦ Aviapark просторная территория на свежем воздухе может стать альтернативным местом для работы и отдыха одновременно. В хорошую погоду сотрудникам понравится проводить здесь время. Например, кто-то сможет организовать неформальные рабочие встречи, расположившись в мягких креслах, а кто-то сможет уединиться и сосредоточиться на работе, удобно устроившись с ноутбуком.

Удобные планировки и решения для бизнеса

Что касается планировок, то здесь есть из чего выбрать. Предлагаемая квадратура сдачи помещений — от 46 до 2,5 тысячи кв. м. Кроме того, можно выбрать помещение с оптимальной площадью или объединить несколько офисов в пространство формата open space.





Одно из главных преимуществ аренды коммерческого помещения у застройщика заключается в том, что сдается оно в чистовой отделке, то есть его можно адаптировать под бизнес. В БЦ Aviapark большие светлые помещения имеют панорамные окна, благодаря которым будущий офис будет смотреться еще эффектнее.

Инфраструктура БЦ

Подземная парковка, пропускная система, современные лифты помогут без стрессов и ожиданий комфортно добираться до рабочего места.

А благодаря продуманной внутренней инфраструктуре у пользователей БЦ будет все для ведения бизнеса.

В фуд-кортах и кафетериях можно будет насладиться обедом в компании коллег. При необходимости презентовать новый проект партнерам можно воспользоваться конференц-залом.

Профессиональная управляющая компания от застройщика

Профессиональная управляющая компания от застройщика полностью возьмет на себя управление, содержание и обслуживание комплекса. Хозяйственная и техническая деятельность в центре будет проводиться полностью, начиная от поддержания чистоты в БЦ и заканчивая размещением рекламы.

Еще одно преимущество БЦ Aviapark: договариваться об аренде можно напрямую, минуя посредников. Это существенно сэкономит финансы и время. Дополнительным бонусом для арендаторов является и возможность получить каникулы при условии аренды прямо сейчас: в течение ремонта офиса арендная плата взиматься не будет.

Узнать подробнее о БЦ Aviapark и условиях аренды помещений можно в офисе продаж FDG.

Телефоны отдела продаж: (+998) 93−555−50−01, (+998) 93−183−44−55.

Сайт: aviapark.uz

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