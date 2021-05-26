ЮНИСЕФ и ЮНФПА передали родильным домам Каракалпакстана медицинское оборудование стоимостью 1 млн долларов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.

Перинатальные центры в Кунградском и Берунийском районах и городе Нукусе получили 300 единиц оборудования для отделений интенсивной терапии новорождённых и операционных комнат. В их числе — хирургические инструменты, устройства для электрокардиографии, аппараты ультразвуковой диагностики и аппараты постоянного положительного давления воздуха.

«Теперь более 50% населения Каракалпакстана будут иметь доступ к специализированной перинатальной помощи в этих родильных домах», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Помощь родильным домам предоставляется в рамках проекта «Повышение качества оказания перинатальной помощи наиболее уязвимым матерям и новорождённым», который реализуется министерствами здравоохранения Узбекистана и Каракалпакстана, ЮНИСЕФ и ЮНФПА.

С начала проекта 21% всех матерей и новорождённых в Каракалпакстане — более 12 тысяч матерей и 12 тысяч новорождённых — воспользовались улучшенной инфраструктурой и качественной помощью в указанных перинатальных центрах. Значительное снижение ранней неонатальной смертности достигнуто во всех трёх медучреждениях в среднем на 22%, говорится в пресс-релизе ЮНИСЕФ.

Проект реализуется с августа 2019 года при финансовой поддержке в размере 1,6 млн долларов Многопартнёрского трастового фонда ООН по безопасности человека для региона Приаралья в Узбекистане. Фонд поддерживается правительствами Узбекистана, Норвегии, Финляндии, Южной Кореи и Европейским Союзом.