Власти Узбекистана рассчитывают до конца 2021 года подписать с правительством Афганистана соглашение о преференциальной торговле, которое позволит увеличить взаимный товарооборот в 2,5 раза, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

По данным пресс-службы, заместитель премьер-министра, министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и глава администрации президента Афганистана Мохаммад Шакир Каргар обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в Термезе 25 мая.

Соглашение будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов против около 800 млн долларов по итогам 2020 года, говорится в сообщении.

В ходе переговоров также были обсуждены перспективы проведения очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в сентябре в Кабуле.

В январе 2017 года в ходе визита делегации Узбекистана в Кабул стороны подписали «дорожную карту» по увеличению торгового оборота до 1,5 млрд долларов. В декабре того же года в ходе визита в Ташкент президента Афганистана Ашрафа Гани также подписано более 40 контрактов на поставку продукции предприятий и компаний Узбекистана в Афганистан на общую сумму свыше 500 млн долларов.