По итогам расследования на Андижанской нефтебазе выявлено неправомерные затраты, связанные с хранением нефтепродуктов, их доставкой потребителям, дебиторской и кредиторской задолженностью, а также несоблюдение законодательства, сообщила пресс-служба «Узбекнефтегаза».

Согласно постановлению правительства Узбекистана от 28 февраля 2018 года, нефтепродукты поставляются производителям хлопка-сырца и зерновых по 100-процентной предоплате, но из-за несоблюдения этой нормы задолженность Андижанской нефтебазе составляет 24,3 млрд сумов. Дебиторская задолженность по состоянию на 1 апреля просрочена.

В ходе расследования на Андижанской нефтебазе и ее филиалах выявлена недостача 5144 литров нефтепродуктов на общую сумму 33 млн сумов для потребителей, выращивающих сельскохозяйственную продукцию в регионе. Кроме того, обнаружено 862 литров лишних нефтепродуктов на сумму 6,3 млн сумов.

В 408 случаях на Андижанской нефтебазе и ее филиалах излишне выплатили заработную плату, надбавки и премии на сумму 129,7 млн сумов. Компенсационные выплаты были признаны нецелесообразными. На имя шести бывших сотрудников, с которыми был расторгнут трудовой договор, была выписана зарплата в размере 29,9 млн сум.

Из-за несоблюдения нефтебазой договорных обязательств потребителям было незаконно отгружено 7700 тонн нефтепродуктов на сумму 55,6 млн сумов, принадлежащих Бухарскому и Ферганскому нефтеперерабатывающим заводами без их приобретения. В результате эти средства не были выплачены производителям нефтепродукта.

За недостатки в работе уволены первый заместитель директора Андижанской нефтебазы — главный инженер Я. Кутликов, заместитель директора по маркетингу и сбыту продукции А. Курбанов, заместитель директора по экономике Б. Ёркулов, главный бухгалтер-начальник отдела Ф. Юсупов, начальник отдела реализации, распределения и хранения нефтепродуктов А. Ибрагимов, ведущий специалист по учету нефтепродуктов и по работе с другими клиентами А. Маматкулов, начальник Пойтугского филиала Д. Махмудов, бухгалтер по заработной плате Пойтугского филиала Г. Рахимов, начальник бухгалтерии Пойтугского филиала и главный бухгалтер — начальник отдела бухгалтерии К. Тухтасинов.

Документы, фиксирующие нарушения, направлены в правоохранительные органы.

Ранее на видеоселекторном совещании под руководством председателя правления «Узбекнефтегаза» Мехриддина Абдуллаева 11 мая директор Джизакской нефтебазы М. А. Акбутаев и директор Андижанской нефтебазы И. Болтабаев были освобождены от занимаемой должности.