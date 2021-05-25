Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 25 мая встретился с молодёжью в рамках фестиваля «Движение пяти инициатив» в столице, сообщает корреспондент «Газеты.uz».

Градоначальник поделился впечатлениями от поездки в Казань (Татарстан), где стал свидетелем назначения на должности руководителей музеев и парков молодых специалистов. По его словам, власти города не смотрят на отсутствие опыта, а кадры подбирают на конкурсной основе.

«Мне это очень понравилось», — сказал он.

Хоким сообщил, что на совещании с другими хокимами районов Ташкента обсуждались вопросы реконструкции театров, площадей, парков, дворцов культуры, а также создания возможностей для молодежи, предоставление бесплатных мест для специалистов в сфере ИКТ, в том числе открытие коворкинг-центров.

Джахонгир Артыкходжаев считает, что чиновники не должны сидеть в правительственных зданиях.

«Мы недавно начали разрабатывать одну модель. Сейчас мы сидим в здании хокимията — это неправильно. Если честно, я бы сидел в open space (офис открытого типа — ред.), в большом ангаре. Поэтому мы работаем над тем, чтобы это было такое место, куда молодые люди и вообще все посетители могли бы легко заходить, придумывать новые идеи и внедрять их», — сказал он.

Ранее «Газета.uz» писала, что в Алмазарском, Мирабадском и Яккасарайском районах Ташкента проведут инвентаризацию участков и зданий, где расположены государственные органы. Их территории могут быть предоставлены предпринимателям для возведения объектов сферы услуг.