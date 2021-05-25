В Байсунском районе Сурхандарьинской области 14 апреля несколько мужчин палками избили депутата районного кенгаша Народно-демократической партии Узбекистана Уктама Жабборова, сообщили в пресс-службе НДПУ.

Случай получил широкую огласку накануне, после распространения в социальных сетях видеозаписи с места инцидента. По данным партии, тогда районный ОВД возбудил уголовное дело, ведётся следствие.

«Несмотря на то, что расследование было начато полтора месяца назад, до сих пор не получено какое-либо заключение. Следственные мероприятия растянулись, что стало причиной недовольства потерпевшего и его близких, беспокойства однопартийцев», — заявили в НДПУ.

В партии призвали Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел взять на контроль уголовное дело, принять законные меры в отношении виновных.