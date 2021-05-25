Постановлением президента Уктам Исмаилович Тураев назначен заместителем министра строительства Узбекистана, сообщила пресс-служба Минстроя. Работавший на этом посту Эркин Искандаров перешёл на другую должность.

Уктам Тураев (1979 г. р.) — выпускник Термезского государственного университета (2000), Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог (2002) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2011). В разные годы был первым заместителем хокима Музрабатского района и хокимом Байсунского района.

С сентября 2019 года возглавлял Сариасийский район Сурхандарьинской области. Как сообщила пресс-служба областной администрации, его место занял Абдусалом Худжакулов, работавший заместителем хокима области.