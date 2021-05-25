Президент Шавкат Мирзиёев 24 мая провёл совещание по вопросам расширения охвата дошкольными образовательными учреждениями в регионах, сообщила пресс-служба главы государства.

За последние четыре года количество детских садов выросло с 5200 до 18,3 тысячи. Охват детей дошкольным образованием увеличился вдвое и достиг 60%. Сегодня во всех дошкольных образовательных учреждениях страны воспитывается 1,7 миллиона детей.

Однако этого недостаточно, отметил президент. Не хватает детских садов в 53 районах. Очень низок уровень охвата дошкольным образованием в Бандиханском, Денауском, Кумкурганском районах Сурхандарьинской области, Чиракчинском, Камашинском и Китабском районах Кашкадарьинской области, а также в Янгиюльском районе Ташкентской области.

На совещании поручено организовать в 53 районах 2000 семейных детских садов на 34 тысячи мест. Таким детским садам разрешат нанимать дополнительных работников и принимать вдвое больше детей.

Глава государства дал задачу бесплатно обеспечить семейные детские сады учебными пособиями и методическими материалами. На эти цели будет выделено 30 миллиардов сумов. Для покупки оборудования таким детсадам будут предоставляться льготные кредиты до 30 миллионов сумов по ставке 5% годовых.

Президент также поручил увеличить детским садам, работающим на основе государственно-частного партнёрства, субсидии на покрытие расходов на одного ребёнка с 50% до 70%. Помимо этого, будет компенсировано 50% расходов частных детских садов на электроэнергию и природный газ.

В связи с пандемией срок погашения основной суммы долга по кредитам для детских садов на основе ГЧП, работающих не в полную нагрузку, будет продлён до конца года.

В 2021—2022 годах планируется открыть в отдалённых населённых пунктах 23 районов 50 государственных дошкольных образовательных учреждений. Для этого отобраны 50 махаллей с самым низким уровнем охвата и в которых проживают более 250 детей. Президент поручил построить эти детские сады на основе зарубежного опыта, обеспечить их оборудованием и учебной литературой.

Для обучения и повышения квалификации 12 тысяч работников детских садов будут организованы краткосрочные курсы.

За допущенные недостатки в работе освобождён от должности первый заместитель министра дошкольного образования. Заместители министра и начальники всех региональных управлений министерства понижены в должности до исполняющих обязанности. Вопрос их соответствия должности будет рассматриваться исходя из результативности дальнейшей работы, отметил президент.