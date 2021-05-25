Председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев на встрече с молодёжью в рамках мероприятия «Движение пяти инициатив» в Ташкенте 24 мая прокомментировал решение правительственной комиссии по «обнальному делу».

Предыстория

В феврале «Газета.uz» писала, что налоговый комитет сформировал список из 10 тысяч компаний (позже он расширен), пользовавшихся услугами сотни «фирм-обналичек» из реестра сомнительных контрагентов для возможного обналичивания средств и уменьшения суммы налога на добавленную стоимость к оплате. У компаний, имевших финансовые операции с «обнальщиками», начали корректировать либо отменять сумму зачёта по НДС.

Решение о заморозке их счетов и списании средств вызвало недовольство предпринимателей. Они заявили, что налоговые органы руководствуются статьями 14 (экономическое содержание сделок и их юридическое оформление) и 15 (должная осмотрительность) Налогового кодекса. В частности, в кодексе указано, что налоговые органы вправе корректировать суммы подлежащих уплате налогов таким образом, чтобы исключить влияние такого злоупотребления. При этом установление случаев злоупотребления правом, мнимости (притворности) сделки, указанных в статье 14, а также применение их последствий осуществляется налоговыми органами, а при несогласии налогоплательщика — судом по иску налоговых органов.

Глава ГНК Шерзод Кудбиев заявил, что в стране начата борьба с «теневой экономикой», в частности, с деятельностью «сомнительных» предприятий. Он подчеркнул, что в этом вопросе обратного пути нет.

По состоянию на 11 мая для внесения ясности в необоснованный зачет сумм НДС в размере 1,4 трлн сумов камеральная налоговая проверка завершена на 12786 предприятиях по стране. В итоге на 12539 из них (98,1%) подтвердился факт «фиктивных» сделок на 1,3 трлн сумов, отмечает ГНК.

Методы борьбы налоговых органов с «обнальщиками» и критерии их определения регулярно подвергаются критике со стороны общественности.

1 апреля под председательством вице-премьера, министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова состоялось заседание правительственной комиссии в Бухарской области. По данным Kun.uz, решением комиссии ГНК было поручено принять меры по отмене постановлений о взыскании 47,1 млрд сумов НДС с 907 компаний, которые заключили сделки с 578 компаниями, для «продолжения их деятельности и сохранения рабочих мест».

Государственный налоговый комитет в ответ обосновал свои действия нормами действующего законодательства, устанавливающего систему налогов, — Налогового кодекса. В частности, правом налоговых органов на корректировку необоснованно принятых в зачет сумм налога.

ГНК указал, что для исполнения поручения правительственной комиссии всем компаниям (не только в Бухарской области), обратившимся в налоговые органы с заявлением, предоставляется возможность уплатить налоговую задолженность в рассрочку, т. е. равными долями в течение 6 месяцев. При этом комитет не уточнил, отменены ли решения о взыскании сумм НДС с вышеуказанных предприятий.

При этом Бухарский городской административный суд признал действия ГНК незаконными в отношении двух компаний, обратившихся с иском, а сумма налога, наложенная на этих предпринимателей, отменена, пишет Kun.uz. В Ташкенте предприниматель также выиграл суд по «обнальному делу» против ГНК.

Что в итоге?

24 мая журналистка Human.uz Зарнигор Абдувахидова задала вопрос о поручении комиссии и почему ГНК отказывается исполнять его, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава ГНК посчитал, что на встрече с молодежью «этичнее» дать возможность задать вопросы молодым людям с учётом ограниченного времени. Он предложил ответить на вопросы журналистов по НДС и другим после встречи.

Шерзод Кудбиев обвинил журналистку в том, что она не читала протокол правительственной комиссии (такие документы выходят под грифом ДСП — для служебного пользования — ред.) и задала вопрос ради «хайпа», тем самым отнимая время у молодёжи.

Тем не менее, он ответил на вопрос.

«Там не было такого поручения [по возврату НДС]. Там, если не ошибаюсь, был вопрос о 587 или 589 контрагентах и написано фраза „принять меры по возврату [НДС]“. То есть мы безоговорочно выполняем поручение правительственной комиссии. Государственный налоговый комитет это поручение выполнил, и мы приняли меры по возврату», — сказал глава ГНК.

Шерзод Кудбиев сообщил, что комитет возвратил НДС примерно 150 контрагентам.

«Ещё одной части признавшихся [предприятий] мы разрешили выплатить в рассрочку. Мы категорически отказались возвращать деньги примерно 30% [контрагентов] и проинформировали об этом правительство… Это не только по Бухарской области, налоговое администрирование одинаково во всех областях, и оно осуществляется таким же образом и для крупных налогоплательщиков. Ко всем одинаковый подход», — подчеркнул он.

«Газета.uz» публиковала интервью заместителя министра финансов Дильшода Султанова, который рассказывал о происхождении «обнальщиков», их целях и методах борьбы с ними.