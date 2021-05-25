Крупные банки по финансированию сельского хозяйства Узбекистана и России «Агробанк» и «Россельхозбанк» развивают сотрудничество.

При участии ответственных лиц банков состоялся обмен опытом в направлениях «Школа фермеров», «Цифровая экосистема» и «Поддержка экспортной деятельности агропромышленного комплекса».





Первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин и заместитель председателя правления АКБ «Агробанк» Эркин Каххаров подписали меморандум о развитии межбанковского сотрудничества.

Были подробно рассмотрены вопросы финансирования инвестиционных проектов, поддержки экспорта и импорта, возможности внедрения современных экосистем при предоставлении банковских услуг.

Установлены корреспондентские связи, которые будут способствовать предоставлению услуг клиентам с помощью современных технологий, финансированию внешней торговли, проведению денежных переводов и операций между резидентами России и Узбекистана, конверсионных операций в рамках торговой площадки NTPRo.

На правах рекламы.