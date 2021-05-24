Председатель Государственного налогового комитета Шерзод Кудбиев 24 мая на встрече с молодёжью в рамках фестиваля «Движение пяти инициатив» в Ташкенте объяснил резкий рост налоговых поступлений в Узбекистане.

Объем налоговых поступлений в период с 1 января по 30 апреля 2021 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На встрече был задан вопрос, не свидетельствует ли этот показатель о росте налоговой нагрузки на фоне увеличения валового внутреннего продукта всего на 3% за первый квартал.

«Налоговые поступления в номинальном выражении выросли почти на 30%. Но экономический рост не рассчитывается в номинальном выражении. Когда говорят, что экономический рост составил 3%, обязательно учитывается уровень инфляции. Поэтому напрямую так оценивать неправильно», — заявил Шерзод Кудбиев.

Глава ГНК отметил также рост поступлений по НДС.

«Но мы гордимся этим — показатели налоговых поступлений выше, чем темы роста экономики. То есть мы лучше выполняем налоговое администрирование… Если сравнить с показателем за первый квартал прошлого года, в этом году поступления по налогу на добавленную стоимость выросли на 40%. Это значит, что мы лучше справляемся в налоговым администрированием», — сказал он.

По его словам, объём налоговых поступлений вырос не из-за увеличения налоговой нагрузки, а за счёт легализации оборота из «теневой экономике», которая оценивается почти в 50% от ВВП.

«В мае прошлого года мы добивались поступления 7,2−7,3 трлн сумов или 720 млн долларов в бюджет. За последний месяц — это тенденция 2020 и 2021 года — мы приносим свыше 10 трлн сумов средств, то есть 1 млрд долларов, в бюджет», — отметил председатель ГНК.

Шерзод Кудбиев указал, что положительный сдвиг в показателях связан с улучшением налогового администрирования и введения электронных счетов-фактур, но в основном — с внедрением нового Налогового кодекса в начале 2020 года.

«То есть новые законы и порядки начали работать, что дало свои плоды. И это не предел. Мы должны работать над собой и достигать роста», — заявил он.

Глава ГНК отметил, что в этом контексте важно соблюдение налогового законодательства со стороны всех граждан и компаний, а также создание равных условий для предпринимателей.

Центр экономических исследований и реформ в своём анализе также указал, что поступление налогов увеличилось из-за повышения экономической активности, что указывает на благоприятные ожидания бизнеса.

«Налоговые поступления за анализируемый период также увеличиваются за счет вовлечения в легальный оборот новых субъектов экономической деятельности. Рост собираемости налоговых поступлений также может косвенно указывать на улучшение налогового администрирования», — говорится в исследовании ЦЭИР.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Узбекистана за три первых месяца 2021 года увеличился на 3% — до 128,5 трлн сумов. Все сектора экономики продемонстрировали рост.