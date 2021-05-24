Gross Insurance запустила продажу Е-полисов. Это значит, что клиентам больше не нужно покупать обязательную страховку на машину в офисах компании или ждать доставку полиса, чтобы пользоваться личным транспортным средством без ограничений.

Е-полис — это электронный полис страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСГОВТС). Теперь приобрести данный полис можно онлайн на сайте компании или в мобильном приложении Gross Mobile. При покупке можно выбрать любую форму оплаты. Е-полис приравнивается к бумажному полису и действует в течение одного года. Такой полис достаточно сохранить в своем телефоне или распечатать.

Е-полис не страшно потерять, забыть или испортить. Все приобретаемые в Gross Insurance полисы можно отслеживать в личном кабинете на сайте компании или в приложении Gross Mobile.

Регистрация и продажа Е-полисов осуществляется на основании Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 780 «О дополнительных мерах по совершенствованию порядка оказания электронных страховых услуг». С постановлением можно ознакомиться по ссылке. Всем подразделением ГУБДД МВД РУз даны соответствующие поручения о приеме страховых полисов в электронной форме (Е-полисов).

2020 год изменил представления о мире. С каждым днем объем рынка онлайн-услуг растет, и люди ощущают все его выгоды.

Прошлый год стал для Gross Insurance значимым. Новые реалии диктовали свои условия, и компания в короткий срок перевела большую часть работы в онлайн, сделав сервис страховых услуг еще более удобным для потребителей. В связи с этим международное финансовое издание Global Banking & Finance Review признало Gross Insurance «Лучшей компанией в сфере онлайн-страхования в Узбекистане» и «Лучшей страховой компанией Узбекистана в сфере туризма» по данным 2020 года, а также обладателем «Лучшего мобильного приложения для страхования» в 2021 году.

Также Gross Insurance была признала потребителями и экспертами «Брендом года 2020».

Сегодня у компании насчитывается 120 филиалов по всей республике, которые предоставляют более 100 видов страховых продуктов. Для клиентов Gross Insurance предусмотрена круглосуточная сервисная поддержка без выходных в режиме 24/7/365 по единому короткому номеру 1166.

Единый телефон центра поддержки клиентов: 1166.

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