Для оценки экономической ситуации в Узбекистане в кризисных условиях, вызванных пандемией коронавируса, специалисты Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проводят ежемесячный мониторинг состояния деловой активности на региональном и районном уровнях (исследование есть у «Газеты.uz»).

Анализ бизнес-активности в разрезе регионов Узбекистана ежемесячно рассчитывается ЦЭИР на основе оперативных данных таможенного и налогового комитетов, Центрального банка и Республиканской товарно-сырьевой биржи.

Объем налоговых поступлений в период с 1 января по 30 апреля 2021 года вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом значительный рост налоговых поступлений отмечен в Навоийской (на 37,6%), Кашкадарьинской (на 34,2%), Хорезмской (на 32,2%), Джизакской (на 31,8%) областях и в Ташкенте (на 35,4%).

«Безусловно, поступление налогов увеличилось из-за повышения экономической активности и указывает на благоприятные ожидания бизнеса. Налоговые поступления за анализируемый период также увеличиваются за счет вовлечения в легальный оборот новых субъектов экономической деятельности. Рост собираемости налоговых поступлений также может косвенно указывать на улучшение налогового администрирования», — говорится в исследовании ЦЭИР.

Поступления по таможенным платежам за анализируемый период увеличились на 44,6%. Наибольший рост объема поступлений отмечался в Джизакской (в 3 раза), Сырдарьинской (в 2,3 раза), Ферганской (в 2,1 раза), Наманганской (на 95,8%) областях и в Каракалпакстане (на 78,8%).

«Рост внутреннего спроса в стране способствует укреплению государственного бюджета, происходят положительные сдвиги в различных секторах экономики после пандемии, благодаря этому динамично развиваются внешнеэкономические связи Узбекистана с другими странами», — считают эксперты центра.

В структуре импорта за период главенствующее положение занимают машины и транспортное оборудование, за ними следуют промышленные товары, химические вещества и аналогичная продукция.

Объем экспорта товаров с начала года увеличился на 36,3% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года. Рост объемов экспорта товаров обеспечен в Джизакской (в 2 раза), Сырдарьинской (на 93,5%), Андижанской (на 78,4%), Бухарской (на 69,4%) и в Ташкентской (53,0%) областях.

Объем выданных кредитов коммерческих банков за анализируемый период вырос на 25,3%. Наибольший рост объёмов выданных кредитов наблюдается в Сурхандарьинской (на 71,7%), Навоийской (на 70,3%), Хорезмской (на 45,6%), Бухарской (на 44,4%) областях и в Каракалпакстане (на 34,1%).

«Спрос на кредиты в Узбекистане постепенно восстанавливается. В свою очередь, возросший внутренний спрос и улучшенная структура бизнеса требуют вливания кредитных ресурсов для удовлетворения спроса», — отмечают исследователи.

В течение этого периода создано 35982 новых субъектов предпринимательства, наибольшее количество которых зарегистрировано в Кашкадарьинской (4238), Самаркандской (3151), Ташкентской (3062), Ферганской (2832) областях и в Ташкенте (6296).

Объем сделок на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже за анализируемый период вырос на 55,2%. Значительный рост биржевой активности наблюдается в Бухарской (на 87,3%), Ташкентской (на 80,5%), Наманганской (на 62,9%), Ферганской (на 58,7%) областях и в г. Ташкент (в 2,2 раза).

Рост объемов сделок в этих регионах обеспечено за счет увеличения продажи таких товаров, как хлопково-волокно, минеральные удобрения, дизель, цемент, бензин, техническая семена хлопчатника, медь катодная, черные металлы, сахар, полиэтилен и растительное масло.

Увеличение объема сделок на бирже говорит о росте активности юридических лиц и увеличение доходов физических лиц, которая способствует повышению деловой активности через спросовые факторы, считают в ЦЭИР.

Анализ показал, что рост предпринимательских доходов и деловой активности демонстрирует стабильную модель восстановления экономики в этом году, отмечают исследователи. О постепенном восстановлении экономики в 2021 году, по их мнению, также свидетельствуют итоги опроса предприятий по оценке состояния бизнес-климата в Узбекистане, который ежемесячно проводит ЦЭИР.