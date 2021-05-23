Должностные и материально-ответственные лица Управления физической культуры и спорта Ташкентской области (ныне Управление туризма и спорта) являются фигурантами уголовного дела, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В отношении сотрудников управления возбуждено уголовное дело по статьям 167 (хищение путем присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог) УК. Следствие ведёт прокуратура Нурафшана.

Начальнику Управления физической культуры и спорта предъявлено обвинение по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 167 УК (хищение путем присвоения или растраты, совершённое в крупном размере; по предварительному сговору группой лиц; путём злоупотребления должностным положением). Решением суда 21 мая в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений в социальных сетях о заключении под стражу бывшего начальника Управления физической культуры и спорта Ташкентской области Комилжона Адилова (ныне Управления туризма и спорта), который находился на этом посту с декабря 2019 года.

Telegram-канал Олтин воха отмечает, что после упразднения управления, туризм и спорт были объединены в единую структуру, а общее руководство возложено на заместителя хокима области.

Сообщается, что при проверке контрольно-ревизионного управления (КРУ) в управлении выявлен недостаток 50 млн сумов.