Ежегодный фестиваль цветов 23 мая стартовал в Намангане. Фестиваль, который проходит с 1961 года, стал юбилейным в этом году. По данным пресс-службы Министерства туризма и спорта, это является «грандиозным событием для каждого узбекистанца, отражая все богатство имеющихся растений и цветочной культуры».

На мероприятии ожидается участие более 150 предпринимателей-флористов, а также более 300 любителей-цветоводов.

В этом году впервые в истории фестиваля ожидается рассадка 10 миллионов цветов саженцев.

Мероприятие стартовало цветочным автомобильным парадом: более 150 транспортных средств, автомобилей и мотоциклов, украшенных разноцветными цветами в виде орнаментов, проехали по улицам Намангана. Среди них можно также заметить комбайны, тракторы, автокраны, а также военную технику.

Маршрут будет следовать к центральному парку отдыха им. Бабура, где и стартует официальная церемония открытия фестиваля.

В рамках мероприятия также пройдут выставки, показ мод, ярмарки ремесленнических изделий, гала-концерт в парке «Долина легенд» и другие.

Для участия в фестивале приглашены гости из Южной Кореи, России, Турции, Нидерландов и соседних стран, таких как Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан и Туркменистан.

Фестиваль продлится до 31 мая.

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