В 7:35 20 мая в оперативно-спасательную бригаду Управления по чрезвычайным ситуациям Ташкента поступило сообщение о возгорании в одном из частных домов на улице Навруз махалли «Пастдархан» Сергелийского района. Через полутора часа пресс-служба МЧС распространила предварительную информацию о ликвидации пожара, указав, что пламя разгорелось в одном доме.

В субботу МЧС предоставило дополнительную информацию по данному происшествию. Так, первый пожарно-спасательный расчёт прибыл на место происшествия в 7:45 утра (за 10 минут), а остальные четыре отряда — в период с 7:47 до 8:24.

«В связи с тем, что дом, в котором произошел пожар, был плотно застроен соседними домами, а противопожарные стены отсутствовали, скорость ветра была высокой, огонь быстро распространился на другие дома. В результате пожар охватил площадь 200 кв. м в трёх домах», — говорится в сообщении.

МЧС также указало на утренние пробки в Ташкенте и низкое давление воды в подземном гидранте махалли, что отрицательно сказалось на оперативности ликвидации пожара.

Сообщений о пострадавших не поступало. Сейчас выясняются причина пожара и размер материального ущерба.

По данным телеканала MY5, 19 мая в 19:10 в ряде махаллей Сергелийского района произошло отключение электричества. На следующий день энергоснабжение восстановилось, но в махалле «Навруз» на линии электропередачи произошли «некоторые проблемы», в результате чего произошёл пожар.





Одна из жительниц махалли сообщила, что после восстановления электричества произошла «яркая вспышка». Телеканал отмечает, что возгорание зафиксировано в четырёх домах, которые пришли в непригодное состояние.

«Жители говорят, что пожарные прибыли на место через 45 минут. Для тушения пожара, возникшего в 7 утра, понадобилось 5 часов», — сообщили в MY5.

Ещё один житель отметил, что в результате возгорания никто не пострадал, но «ничего не уцелело, включая документов».