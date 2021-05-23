Alfraganus — это масштабное пространство для развития бизнеса, торговли и организации мест общественного досуга на территории в 110 тысяч кв. м в центре Мирабадского района столицы. Проектом предусмотрены одно- и двухэтажные строения с коммерческими помещениями, расположенными вдоль многочисленных улочек торгового квартала.

Важной технической особенностью коммерческих помещений в Alfraganus является высота потолков, которая составляет шесть метров. Прежде всего такой параметр вне зависимости от общей квадратуры помещений позволяет зрительно увеличить площадь и создает ощущение свободного пространства. Высокий потолок всегда является источником дополнительного света и воздуха в помещении. Параметр позволяет реализовывать смелые дизайнерские идеи во внутренней отделке и интерьере.





Основным преимуществом большой высоты потолков является возможность трансформации помещений в двухуровневую зону. Такой вариант переделки предусматривает увеличение полезной площади помещения почти вдвое. Особенно трансформация удобна при организации точек общепита. Собственник получает дополнительный посадочный зал. В случае переоборудования точки продаж дополнительный уровень может быть использован для расширения торгового зала, оборудования зоны товаров определенной категории или ассортимента, оформления подиумной либо выставочной зоны.

Вне зависимости от направления деятельности увеличение полезной площади пространства имеет прямое влияние на повышение дохода и посещаемости объекта. Покупателям остается лишь определиться с выбором интересующего исходного формата помещений. На этапе строительства вас ждет максимальный выбор оптимальных помещений, гибкие условия и привилегированные предложения приобретения не просто высокодоходной недвижимости, но и вариантов готового бизнеса с действующим арендатором.

Адрес офиса продаж: Мирабадский р-н, ул. Кушкуприк, 30.

Ориентир: бывш. УзБум, ресторан China Town.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−210−44−44.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

Сайт: alfraganus.com

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Instagram: @alfraganus.uz

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