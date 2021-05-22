«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов из клубники.
Клубнично-шоколадный тарт
Очень оригинальный тарт из шоколадного песочного теста с начинкой из двух видов шоколада — тёмного и молочного.
Печенье
Вкусное печенье с кусочками клубники в тесте понравится детям и любителям простой выпечки.
Творожный торт без выпечки с клубникой
Что может быть лучше клубничного торта без выпечки? Такой торт можно приготовить и со свежей клубникой, и с замороженной.
Клубничный трайфл
Невероятно вкусный десерт из ароматной сладкой клубники за считанные минуты. Простые ингредиенты и минимум усилий — залог идеального десерта.
Семифредо
Семифредо — итальянский десерт, что-то среднее между мороженым и суфле. В жаркую погоду этот десерт будет настоящим спасением.
Десерт «Магнолия»
Этот десерт готовится из простых продуктов и выглядит при этом настоящим произведением высокой кухни. Сочетание нежного крема и ароматной клубники понравится семье и друзьям.
Ещё больше рецептов — на Zira.uz.
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Шерзод Гулямов
сначала надо сказать где взять вкусную и не супердорогую клубнику.