«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет подборку рецептов из клубники.

Клубнично-шоколадный тарт





Очень оригинальный тарт из шоколадного песочного теста с начинкой из двух видов шоколада — тёмного и молочного.

Печенье





Вкусное печенье с кусочками клубники в тесте понравится детям и любителям простой выпечки.

Творожный торт без выпечки с клубникой





Что может быть лучше клубничного торта без выпечки? Такой торт можно приготовить и со свежей клубникой, и с замороженной.

Клубничный трайфл





Невероятно вкусный десерт из ароматной сладкой клубники за считанные минуты. Простые ингредиенты и минимум усилий — залог идеального десерта.

Семифредо





Семифредо — итальянский десерт, что-то среднее между мороженым и суфле. В жаркую погоду этот десерт будет настоящим спасением.

Десерт «Магнолия»





Этот десерт готовится из простых продуктов и выглядит при этом настоящим произведением высокой кухни. Сочетание нежного крема и ароматной клубники понравится семье и друзьям.

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