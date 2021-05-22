Из Кибрайского района Ташкентской области в состав Ташкента предлагается перевести 21 махаллю, расположенную на 4402 га территории, сообщили «Газете.uz» в районном кенгаше народных депутатов.

20 мая депутаты утвердили список махаллей, которые должны стать частью двух столичных районов. Проект передан для рассмотрения в Ташкентский областной кенгаш народных депутатов.

Так, Яшнабадский район может получить махалли «Жарбоши», «Ташисти», «Ибрат», «Миришкор», «Аргин», «Бахор», «Чинор» и «Товкентепа» (общая площадь — 2107,4 га). В Мирзо-Улугбекский район предложено передать махалли «Геофизика», «Алишеробод», «Чингелди», «Дустлик», «Тараккиёт», «Баркамол», «Богишамол», «Ватанпарвар», «Амир Темур», «Мевазор», «Гулбог», «Гулзор-1» и «Пастки-юз» (2294,6 га).

Также ожидается, что депутаты, избранные от Кибрайского районного округа, войдут в состав кенгашей народных депутатов двух столичных районов.

Как рассказал «Газете.uz» один из жителей Кибрайского района, оплата по коммунальным услугам в сентябре 2020 года была переведена в районы столицы.

О переводе части Кибрая в состав Ташкента было объявлено в начале мая во время посещения президента Шавката Мирзиёева места закладки нового парка «Новый Узбекистан».

«Если парламент одобрит это, отойдёт Ташкенту. Всё равно Ташкент должен быть большим. У людей есть высокий спрос на жильё, социальные сферы», — заявил тогда президент и указал, что строительные работы в столице необходимо вывести за пределы города.

«Газета.uz» напоминает, что в рамках строительства парка, комплекса «Истиклол» и других объектов для государственных нужд изымаются земли, принадлежащие фермерским хозяйствам. В частности, на днях в Кибрае бульдозер уничтожил 8 га клубничного поля со спелыми плодами. Собственникам уже выплатили часть компенсации.