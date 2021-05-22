В России планируется ввести для мигрантов специальный правовой режим — «Контролируемое пребывание». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Новый режим будет устанавливаться в отношении иностранцев, не имеющих правовых оснований для нахождения в РФ, но вынужденных оставаться в стране из-за сложившихся обстоятельств. Например, речь идет о самоизоляции из-за коронавируса, говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что новый правовой режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых, например, приостановлено исполнение решений о высылке или им ограничен выезд из России в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний, участием в судебных разбирательствах.

«Рассматривается вопрос об установлении такого режима и в отношении иностранцев, страдающих социально-опасными инфекционными заболеваниями, которым выданы предписания Роспотребназора о соблюдении определенных санитарных правил, в том числе режима самоизоляции», — добавили в ведомстве.

В МВД сообщили, что в отношении таких контролируемых иностранцев законодательно могут ввести несколько ограничений. Также рассматривается вопрос о внесении соответствующих изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части установления ответственности иностранных граждан за нарушение режима контролируемого пребывания.

По данным МВД, около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране с марта 2020 года, когда началась эпидемия коронавируса. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тысяч человек

В апреле Агентство трудовой миграции при Минтруда подтвердило, что более 300 тысяч граждан Узбекистана находятся в России нелегально. Сформирован список этих соотечественников, с ними ведётся разъяснительная работа по легализации статуса пребывания. Ранее МВД РФ объявило, что все «нелегальные» мигранты должны покинуть страну до 15 июня.