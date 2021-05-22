LG Electronics — это всегда исключительное качество, которое помогает заботиться о своих близких каждую секунду. Даже вдали от них. Свежесть продуктов, чистота в доме, комфортная атмосфера, экономия ресурсов и минимум временных затрат — это далеко не полный список того, что приобретают клиенты, покупая бытовую технику от LG.

Компании LG хочется не только радовать покупателей умными и качественными гаджетами, но и благодарить за преданность и доверие. Поэтому LG регулярно проводит различные бонусные акции.

В этот раз компания приглашает всех стать участниками розыгрыша умопомрачительных скидок на технику premium-класса: холодильники, кондиционеры, стиральные машины, пылесосы и телевизоры. Дополнительную информацию о моделях, участвующих в акции, можно узнать на сайте.

Приобретая технику от LG, покупатели могут выиграть скидку в 100%, 50%, 30% и 10% на покупку. Также можно получить гарантированные сертификаты в сети магазинов Makro и korzinka.uz номиналом в 100 тысяч сумов.

Что нужно для участия в акции:

Приобрести товар, участвующий в акции, в фирменных магазинах города. Зарегистрировать покупку у промо-персонала. В течение трех рабочих дней выбрать у организаторов акции одну скретч-карту моментального розыгрыша призов, стереть защитный слой и получить свой приз.

Это лето может превратиться в сезон приятных бонусов и подарков.

Несмотря на то, что акция длится с 20 мая по 21 июня, остановиться она может в любой момент, как только будет исчерпан призовой фонд. Не стоит откладывать комфортную жизнь на потом. Именно сегодня можно сделать ее в два раза лучше.

Подробно с условиями акции можно ознакомиться по ссылке.

Служба сервисной поддержки покупателей LG: (0−800) 120−22−22.

Важно: номер необходимо набирать полностью. Для жителей Узбекистана звонок бесплатный.

Сайт: lgblog.uz

Instagram: @lguzbekistan

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