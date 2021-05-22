LG Electronics (LG) объявляет о выпуске новой линейки телевизоров 2021 года. В нее вошли OLED EVO, новинка — QNED Mini LED и усовершенствованные NanoCell. Каждый из этих телевизоров обеспечивает полное погружение и высокое качество просмотра для домашних развлечений. Широкий диапазон размеров экрана — от самого компактного в 43 дюйма до нового размера — 88 дюймов.

LG OLED

Все модели OLED, которые имеют приставку EVO, стали на 20% ярче в сравнении с другими моделями, а также четче, детализированнее и реалистичнее. EVO, то есть evolution, можно назвать следующим шагом в эволюции телевизоров OLED.





Дополнительная хорошая новость для пользователей — в линейке OLED EVO появилась диагональ 48 дюймов. Ранее телевизоры выпускались только с диагональю 55, 65, 77 и 83 дюйма.





Новое поколение OLED — это высокая резкость изображения в сочетании с глубоким черным цветом, это Motion Pro с плавным и реалистичным движением и мгновенное время отклика в играх.

OLED-модели считаются одними из лучших телевизоров для игр с поддержкой NVIDIA GeForce RTX 30.

LG QNED Mini LED

QNED Mini LED выводит качество изображения ЖК-телевизоров на новый уровень.





Доступные в вариантах 8K и 4K модели используют технологию LG Quantum Dot NanoCell и Mini LED для достижения глубоких оттенков черного, более ярких цветов и большей контрастности, чем обычные ЖК-телевизоры.

LG NanoCell

Улучшение NanoCell коснулось в основном апгрейда изображения и частоты обновления кадров.

Все модели оснащены дисплеями с использованием наночастиц, которые выступают фильтром для создания чистых цветов.





Теперь модели этой серии имеют панели с частотой обновления 120 Гц, а красочное изображение формирует процессор A7 и Dolby Vision AI.

NanoCell стал еще ярче, красочнее, детализированнее и с более плавным движением.

Большинство серий 2021 года оснащены новым процессором Alpha 9 четвертого поколения (α9 Gen 4 AI). Этот процессор может автоматически распознавать обрабатываемый контент как по жанру, так и по сцене, и настраивать параметры изображения с учетом контрастности, адаптируя их под окружающую среду.





Также в новых процессорах LG установлена функция AI Picture Pro, которая распознает лица и тела на экране, различает передний и задний план, делая изображение трехмерным. Благодаря определению жанров, процессор α9 Gen 4 дополнительно оптимизирует качество изображения, учитывая окружающие условия.

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