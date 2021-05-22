«Газета.uz» начинает проект «Узбекистанцы за рубежом». В рамках проекта будут публиковаться беседы с узбекистанцами, которые учатся за границей или закончили иностранные вузы и успешно работают за рубежом. Мы будем спрашивать у них о жизни вдали от родины, причинах выбора образования за рубежом и испытаниям, с которыми они сталкивались. Первая гостья проекта — Шахноза Абдиреймова.

Шахноза Абдиреймова родилась в 1998 году в Нукусе. Она окончила центр образования и развития школы Progress и 1-й академический лицей при Каракалпакском государственном университете. Студентка Высшей школы экономики в Москве, но из-за эпидемиологической ситуации сейчас находится в Нукусе. Проходит стажировку в Фабрике проектов при Министерстве инвестиций и внешней торговли. Уже три года она готовит студентов к международным тестам на английском языке (IELTS, SAT, GRE). Через платформу Zoom обучает также иностранных студентов (в России и Китае).

— Расскажите о своей жизни до отъезда из Узбекистана.

— Сложилось так, что с детства меня воспитывала только мама. В школьные годы у меня был огромный интерес к азиатской культуре, в частности, к корейскому языку. В те годы у нас в городе было сложно найти учителя корейского языка. Приходилось брать книги в школьной библиотеке и заниматься самостоятельно.

Когда я закончила 9-й класс, в планах было продолжить обучение в лицее дипломатии в Ташкенте, но этому плану не было суждено осуществиться. У мамы обнаружили рак, и я приняла решение остаться с ней в Нукусе. Поступила в Академический лицей при КГУ. Чтобы обеспечивать семью, начала заниматься репетиторством. На данный момент несколько моих учеников обучаются за рубежом.

— Почему вы выбрали вуз за рубежом, а не в Узбекистане?

— Когда я участвовала в городских и республиканских олимпиадах в школе и лицее, не раз сталкивалась с проблемой бюрократии и коррупции. На олимпиадах огромной проблемой были неграмотные преподаватели в судейской комиссии. Был случай, когда на олимпиаде по английскому языку мне занизили баллы за эссе лишь из-за того, что проверяющий преподаватель не знал перевода большинства слов. Было бы лучше создать команду независимых судей из разных регионов.

Вдобавок большинство моих начинаний не были реализованы из-за препятствий со стороны администрации лицея. Пример — администрация была против моей волонтёрской деятельности в международных организациях, таких как Y-PEER, ЮНФПА, GIZ, УАРЗ (Узбекская ассоциация репродуктивного здоровья) и других.

Из-ха этих причин у меня пропало желание продолжать обучение в Узбекистане.

В погоне за школьной мечтой я решила подать документы в один из вузов Южной Кореи — UNIST на факультет «Бизнес-управление». Получив четыре отказа за два года, я собиралась снова подать документы на следующий семестр. К сожалению, тогда ушла в иной мир моя мама, и я осталась одна. Было ясно, что обучение в Южной Корее я самостоятельно не потяну.

В списке топовых университетов мира часто встречала российские вузы, поэтому я решила подать документы в вузы России. Через разные образовательные программы сдала вступительные экзамены и поступила на бюджетной основе сразу в семь университетов России (ВШЭ, МГИМО, СпбГУ, Финансовый университет РЭУ им. Плеханова и другие).

Почему мой выбор пал именно на факультет «Экономика» ВШЭ (НИУ «Высшая школа экономики»)? В первую очередь, это система образования. Ты можешь выбирать свой курс образования: получать только те знания, которые тебе действительно нужны. Нет ненужных предметов, обязательных зачётов по ним.

Во-вторых — отношение к студентам. Студент здесь — главное лицо. Перед каждой сессией проводится студенческая оценка преподавания. Если по итогу определенная дисциплина (предмет) или преподаватель получают оценку ниже среднего, то его отстраняют на следующий учебный год.

Фото из личного архива Шахнозы Абдиреймовой.

— Что было вашей главной мотивацией перед отъездом?

— Главной мотивацией было получение качественного образования от профессоров с международным опытом. Так как ВШЭ — это исследовательский вуз, то большую часть университетской жизни студентов и преподавателей занимают экономические исследования.

До отъезда в Москву я решила подробнее изучить, какие экономические сегменты исследуют профессора ВШЭ, и задать им интересующие меня вопросы. На следующий день, получив подробный ответ, я уже знала, с каким профессором я хочу работать над своей курсовой работой и каким будет моя исследовательская тема.

— После того, как вы прибыли в Москву, эта мотивация не изменилась?

— С годами мотивация получения качественного образования никуда не делась, а стала ещё сильнее. Появилась мотивация дальше продолжить обучении в магистратуре в Европе для изучения международных финансовых рынков. А далее — уже создать своего рода нашу «Уолл- Стрит» в Узбекистане.

— Как изменилось ваше мировоззрение за время жизни за рубежом?

— Легко воспринимать свою собственную культуру как абсолют, но жизнь в другой стране помогла мне взглянуть под другим углом на родную культуру и расширить свои взгляды. Я перестала просто следовать нормам и принципам, которые окружали меня с самого рождения, а начала анализировать происходящее.

Фото из личного архива Шахнозы Абдиреймовой

— В вашем профиле в Instagram есть фотографии, как вы прыгаете с парашютом, поднимаетесь на снежные вершины. Не было страшно?

— С помощью парашюта я выбивала «клин клином». Когда ты строишь свою жизнь сама, без какой-либо поддержки, испытываешь очень сильное давление и стресс. Я так боялась «не потянуть» на учёбе или работе. К счастью, всё шло успешно, но мои переживания не проходили, я по-прежнему боялась не справиться, не выдержать конкуренции.

Мне надо было найти что-то, чтобы переключиться, разгрузить мозг, получить хотя бы несколько минут передышки. Я решила попробовать ещё больший стресс — пошла прыгать с самолёта с парашютом.

Фото из личного архива Шахнозы Абдиреймовой.

— Были ли сложности после того, как вы приехали в чужую страну? Что было главной трудностью?

— Новая обстановка и жёсткие условия. Во-первых, я перенесла переезд тяжело, поскольку я оказалась полностью одна в новой стране, где рядом нет друзей и даже знакомых, где мне нужно подчиняться новым правилам жизни и осваивать всё в одиночку.

Во-вторых, условия обучения в ВШЭ довольно строгие. Вы должны соблюдать дисциплину, быстро осваивать материал, не пропускать занятия и успешно проходить промежуточные проверки знаний. Все, кто не выдерживает постоянной нагрузки, отсеиваются и отчисляются, так что здесь не получится «отсидеться» и просто весело проводить время.

— Как там устроена система образования? Бывают ли сложности в учёбе?

— Учёба в ВШЭ сложная, даже не сложная, а требовательная. У нас четыре сессии в год. Хотя это может звучать устрашающе, но это более удобная система как для преподавателей, так и для студентов. На каждой сессии мы закрываем по несколько предметов (дисциплин). В ВШЭ «плавающее» расписание, что позволяет совмещать работу (стажировку) с учебой. Итоговая оценка по предмету не зависит в основном от экзамена, т. е. экзамен может иметь вес 20% от итоговой оценки, в то время как активность на семинарах может весить 50%. Эта система хороша тем, что не позволяет расслабляться.

— После того, как вы приехали в новую страну, были ли моменты, когда вы хотели собрать вещи и вернуться в Узбекистан?

— Меня ничего не держало в Узбекистане, поэтому с какими бы трудностями я ни сталкивалась, единственным верным вариантом было решение этой проблемы.

Фото из личного архива Шахнозы Абдиреймовой.

— Что говорили ваши родные о вашем решении поехать за рубеж?

— Моей маме родители не разрешали поступать в вуз даже в Ташкенте. Они хотели, чтобы она училась у нас в городе, в Нукусе. Во время вступительных экзаменов мой дедушка уехал в Ташкент в санаторий. Моя мама, воспользовавшись случаем, под предлогом навестить отца забрала свои документы и уехала в Ташкент. Сдала там вступительные экзамены и поступила в вуз.

Скорее из-за того, что она сталкивалась с такими трудностями, несмотря на то, что я была единственным ребенком в семье, мама всегда поддерживала меня в моих начинаниях и была не против моей учебы за рубежом.

— Какие у вас планы на будущее? Вернётесь в Узбекистан после того, как закончите вуз?

— Изначально в планах было переехать в другую страну после окончания бакалавриата, так как в Узбекистане меня ничего не держало. В этом году из-за пандемии пришлось обучаться дистанционно, поэтому у меня появился шанс пройти стажировку в Нукусе. Стажируясь, поняла, что у нас есть куда развиваться и расти. Требуется внести в систему образования очень много изменений, так как от этой сферы зависят все остальные.

И я задалась вопросом: «Кто, если не мы?» В первую очередь, нужно пересмотреть список обязательных предметов в образовательной программе. Нужно убрать предметы, направленные на воспитание патриотизма, так как бессмысленно пытаться внедрить ученику это чувство через текст в книге. Лучше сделать это через заботу о нём в социальном плане и через защиту его прав как отдельной личности.

Во-вторых, нужно уравнять права преподавателей и студентов. Студенты должны иметь возможность давать фидбэк по пройденному курсу, а преподаватели — быть готовы к конструктивной критике и внедрению новшеств в свой предмет.

В-третьих, нужно развивать у студентов критическое мышление — способность обосновывать и аргументировать своё собственное мнение по тому или иному вопросу. Такими темпами наша образовательная система хоть и медленно, но будет шагать вперед.

Фото из личного архива Шахнозы Абдиреймовой.

— Что бы вы посоветовали своим сверстникам в Узбекистане, которые хотят уехать учиться за рубеж?

— Будущее любой страны по большей части зависит от интеллектуального потенциала молодёжи. Занимайтесь самообразованием, хватайтесь за каждую возможность и не сдавайтесь после первого провала. Занимайтесь наукой, ведь в наших с вами силах улучшить многие сферы в нашей стране.

Блиц — вопросы и ответы

— О чем вы сожалеете?

— Сожалею, что недостаточно времени проводила с мамой. С каждым годом я всё больше понимаю, как важно общаться с самыми близкими людьми.

— Что вызывало у вас депрессию за рубежом?

— Погода. Живя в Узбекистане, я этого не замечала, но в Москве увидеть лучик солнца пару раз в год — это уже праздник души.

— Если бы у вас был шанс вернуться на 10 лет назад, какую ошибку вы бы не повторили?

— Оставила бы всё как есть. Ведь из тех ошибок, которые я совершила в прошлом, я извлекла определенные уроки.

— Кем и где видит себя Шахноза Абдиреймова через пять лет?

— Брокером на нашей фондовой бирже.

— Если бы вы поймали золотую рыбку, что бы вы у неё попросили для Узбекистана?

— 1. Стабильная национальная валюта. 2. Развитый фондовый рынок с высокой ликвидностью. 3. Больше молодых профессиональных кадров.

Беседовал Огабек Самисов