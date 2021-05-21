Президент Узбекистана 19 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по реабилитации женщин, пострадавших от насилия».

Постановлением на базе Республиканского центра реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов создается Республиканский центр реабилитации и адаптации женщин и его региональные отделения при Министерстве по поддержке махалли и семьи.

За счет оптимизации действующих 197 центров реабилитации и адаптации лиц, пострадавших от насилия, и предупреждения суицидов, будут образованы 29 центров реабилитации и адаптации женщин, в частности, 1 республиканский, 14 региональных и 14 межрайонных «образцовых» центров.

Численность управленческого персонала центров составит 63 единицы, при необходимости к работе центров на общественных началах могут привлекаться юристы, психологи и социальные работники.

Согласно документу, центры работают на основе принципов анонимности, конфиденциальности информации, профессионального мастерства и безопасности.

В центрах размещаются женщины, пострадавшие от насилия, их несовершеннолетние дети, а также женщины, покушавшиеся на свою жизнь или склонные к суициду. Планируется рассмотреть вопрос об обеспечении безопасности работников центров и пострадавших, а также охране зданий центров силами МВД или Национальной гвардии.

Центры обязаны незамедлительно сообщать территориальным органам внутренних дел и медицинским учреждениям о женщинах, пострадавших от притеснения и насилия, а также покушавшихся на свою жизнь.

Кроме того, по итогам каждого месяца центры будут вносить в органы внутренних дел статистическую и аналитическую информацию о причинах поступления женщин в центры, а также о помощи, оказанной им.

Основные задачи центров:

оказание экстренной медицинской, психологической, социальной, педагогической, правовой помощи в анонимной форме женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, а также покушавшимся на свою жизнь или склонным к совершению суицида;

оказание содействия в обеспечении прав женщин, оказавшихся в тяжелом социальном положении, в том числе столкнувшихся с семейными проблемами и бытовым насилием;

оказание содействия деятельности государственных органов и институтов гражданского общества по изучению и предупреждению случаев женского суицида, а также возвращению к нормальной жизни женщин, пытавшихся совершить суицид;

оказание всесторонней поддержки женщинам, пострадавшим от притеснения и насилия, имеющим социальные проблемы, включенным в «женскую тетрадь», нуждающимся в психологической и правовой консультации, а также принятие мер по исключению их из «женской тетради»;

разработка предложений по проведению анализа, а также обобщению и пресечению конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия и суицидального поведения, причин и условий, им способствующих;

проведение профилактических мероприятий с женщинами, пострадавшими от притеснения и насилия или склонными к суициду;

оказание содействия в профессиональной ориентации женщин, оказавшихся в тяжелом социальном положении;

изучение общественного мнения и проведение социальных исследований в целях выявления актуальных социальных проблем;

проведение пропагандистско-разъяснительной работы, направленной на предупреждение насилия, обеспечение гарантий прав и повышение правовой культуры женщин.

Министерство по поддержке махалли и семьи будет оказывать методическую помощь и координировать деятельность центров, а также перенимать зарубежный опыт по предупреждению насилия и поддержке женщин, пострадавших от него и склонных к суициду.

Министерству внутренних дел поручено вести профилактический учет лиц, получивших копию охранного ордера, то есть притеснявших и совершивших насилие либо склонных к их совершению. Кроме того, МВД будет восстанавливать утерянные паспорта и идентификационные карты женщин, обратившихся в центры, и их несовершеннолетних детей.

Министерство народного образования должно организовать адресную работу по формированию списков девушек, склонных к совершению суицида, и учащихся-девочек, в психике которых наблюдаются изменения, оказанию им медицинской и психологической помощи. МНО также будет способствовать временному устройству детей женщин, размещенных в центрах, в школы, расположенные в непосредственной близости от центров.

Министерству здравоохранения поручено оказывать первую медицинскую помощь женщинам, доставленным в центры, а также бесплатно лечить пострадавших в медицинских учреждениях.

Министерство занятости и трудовых отношений должно принимать меры по обеспечению занятости и привлечению к предпринимательству и профессиональной ориентации женщин, ищущих работу и оказавшихся в тяжелом социальном положении.

Республиканскому центру изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» поручено проводить опросы по выявлению конфликтных ситуаций, семейно-бытового насилия и суицидального поведения, причин и условий, им способствующих.

Органы самоуправления граждан должны «определять меры» по защите женщин, подвергшихся притеснению и насилию и обратившихся в сходы граждан, незамедлительно сообщать о таких фактах в центры и органы внутренних дел. Кроме того, махаллинские комитеты должны принимать участие в выявлении лиц, притеснявших и совершивших насилие на территории махалли либо склонных к этому, а также в профилактической работе, проводимой с ними.

Создана Единая интерактивная национальная платформа Aziz-ayol.uz в целях подготовки девушек к семейной жизни, полноценного формирования у них навыков воспитания детей, защиты женщин от разного рода притеснений и насилия, предупреждения суицида и развода в семьях, а также повышения духовности, обеспечения занятости, обучения профессиям и привлечения к предпринимательству женщин.

В месячный срок будет организован «телефон доверия» (единый короткий номер), бесперебойно работающий 24 часа, по которому смогут обращаться женщины,

подвергшиеся притеснениям и насилию, склонные к совершению суицида. По этому номеру они также смогут получить неотложную психологическую, психотерапевтическую и правовую помощь.