Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев 21 мая встретился с руководством и основными игроками футбольного клуба «Пахтакор», сообщила пресс-служба столичной команды.

«Газета.uz» писала, что «Пахтакор» переходит под полное владение хокимията Ташкента. Ожидается, что клуб привлечёт новых спонсоров, а в перспективе будет продан.

Джахонгир Артыкходжаев подчеркнул, что столичная команда всегда была флагманом и гордостью узбекского футбола, и заверил, что «хокимият приложит все необходимые усилия для дальнейшего развития клуба и его инфраструктуры».

«Отрадно, что „Пахтакор“, выступая стабильно, сохранил лидерство в чемпионате Узбекистана. Теперь будем стремиться к победе в Лиге Чемпионов. Для реализации этих задач со стороны хокимията будут созданы все необходимые условия, также внимание будет уделено развитию молодых футболистов и академии», — сказал хоким столицы.

В завершение встречи главный тренер «Пахтакора» Питер Хюистра и капитан команды Егор Кримец вручили руководителю города форму клуба с первым номером.

Государственные доли в 9 футбольных клубах Суперлиги и 4 командах Про-лиги переданы в ведение хокимиятов и госкомпаний с условием их дальнейшей продажи. Для повышения рентабельности стадионов планируется организовать на их территории кафе, рестораны, спортивные магазины и кинотеатры.