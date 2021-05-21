Вечером 20 мая на улице Садыка Азимова в Ташкенте из-за сильного ветра дерево раздавило автомобиль Malibu. Фото и видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал TashkentLand.

Сообщается, что в инциденте пострадала девушка, находившаяся за рулём машины. Позже на канале появились и другие кадры с разными последствиями природного явления, зафиксированными в разных локациях столицы. В частности, опубликована видеозапись, на которой ветер уносит детский батут, а находившиеся рядом люди пытаются увезти детей в безопасное место.

Кадры из видео / TashkentLand

Кроме того, в Telegram-канале Toshentliklar разместили видео с разрушением крыши одной из станций надземного метро. На записи можно увидеть, как на дорогу слетают части кровельного покрытия, а сотрудники службы благоустройства убирают их на обочину.

В настоящий момент о точном количестве пострадавших и нанесённом ущербе не сообщается. В Министерстве здравоохранения, МЧС, хокимияте Ташкента и других ведомствах комментариев пока не было.

Фото: Инобат Аҳатова / Халк сузи.