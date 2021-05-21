По итогам января-апреля 2021 года внешнеторговый оборот Узбекистана составил 10,3 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года снизившись на 378 млн долларов (на 3,5%). Об этом говорится в отчёте Государственного комитета по статистике.





Экспорт составил 3,5 млрд долларов — к январю-марту 2020 года отмечено снижение на 19,1%). Импорт вырос на 7% — до 6,8 млрд долларов. В результате зафиксировано отрицательное сальдо внешнеторгового оборота на сумму 3,3 млрд долларов.

При этом экспорт без учёта золота вырос на 26,7%.

Наибольший объем внешнеторгового оборота зафиксирован с Китаем (20,5%), Россией (17,8%), Казахстаном (11,8%), Турцией (9,3%), Республикой Корея (4,8%), Кыргызстаном (2,4%) и Афганистаном (2,3%).

Среди 20 крупных стран-партнеров по внешнеэкономической деятельности также наблюдается активный внешнеторговый баланс с шестью странами, в частности с такими, как Афганистан (положительное сальдо — $233,4 млн), Кыргызстан ($141,4 млн), Таджикистан ($100,9 млн), Турция ($100,9 млн), Канада ($58,9 млн) и Иран ($16,7 млн).

Экспорт





В структуре экспорта 81,3% занимают товары, которые, в основном, приходятся на промышленные товары (35,9%), пищевые продукты и живых животных (9%), химические вещества и аналогичную продукцию (8,8%).

Золото Узбекистан не экспортирует уже восемь месяцев — как писала ранее «Газета.uz», именно с этим связан существенный спад объема экспорта. Газа за квартал продано на 86,5 млн долларов, что на 49,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Резко увеличились продажи цветных металлов — 464,2 млн долларов (на 75,2%), текстильной пряжи, такни и готовых изделий — 658,4 млн долларов (на 71,9%), одежды — 204,7 млн долларов (на 49,1%), автомобилей — 125,4 млн долларов (на 75,2%).

Экспорт плодоовощной продукции составил 327,9 тысяч тонн, и в стоимостном выражении превысил 186 млн долларов (на 0,5%).

Объем экспорта услуг по итогам января-апреля 2021 года сократился на 13,2% — до 650,7 млн долларов. В структуре львиную долю занимают транспортные услуги (72,8%), поездки/туризм (12,3%), телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги (6,9%).





Примечательно, что Турция ($528,5 млн) опередила Россию ($495,3 млн) и заняла второе место среди партнёров Узбекистана по экспорту. Вместе с КНР, Казахстаном, Афганистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном эти страны занимают 73,4% доли в общем объёме экспорта.

Импорт





Основную долю в структуре импорта занимают машины и транспортное оборудование (32%) — 2,2 млрд долларов, промышленные товары — 1,3 млрд долларов (19,1%), а также химические вещества и аналогичная продукция — 954,2 млн долларов (13,9%).

Импорт машин и транспортного оборудования снизился на 5,7%. Большая часть поставок этих товаров в страну приходится на Китай — 822,7 млн долларов (37,6%), Республику Корея — 322,1 млн долларов (14,7%) и Россию — 202,5 млн долларов (9,3%).

Узбекистан резко увеличил импорт пищевых продуктов и живых животных — до 711 млн долларов (на 48,2%), в том числе зерновых и продуктов из них — до 251,9 млн долларов (на 31,2%), сахара — до 102,9 млн долларов (52,1%).

Выросли поставки медицинской и фармацевтической продукции — до 421,5 млн долларов (На 39,9%).





В целом по итогам января-апреля 2021 года в Узбекистан импортировано товаров и услуг из 136 стран. Треть части импорта приходится на такие крупные страны-партнеры, как Китай, Россия, Казахстан, Республика Корея, Турция, Германия и Индия.

«Газета.uz» ранее сообщала, что за четыре месяца через переводы денег в офшорные зоны предприятия из Узбекистана импортировали продукцию на 103 млн долларов. Основная часть суммы приходится на Ташкент — 33 млн долларов. Компании завозили лекарства, спецтехнику, оборудование, нефтяные и другие товары, оформив платежи в Гонконг, Кипр, на Маршалловы и Багамские острова.