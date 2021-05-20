С 21 по 25 мая на площадке возле Национальной библиотеки им. Алишера Навои в Ташкенте пройдёт молодёжное мероприятие «Движение пяти инициатив», организованное столичным хокимиятом. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе дирекции мероприятия.

Программой мероприятия запланированы культурные и интеллектуальные конкурсы, спортивные соревнования, медиатренинги и встречи с популярными молодыми людьми столицы.





Яркими событиями программы станут танцевальный и вокальный конкурсы Tashkent Dance Fest и Tashkent Voice Fest, отмечают организаторы. После заранее проведённого онлайн-отбора и дополнительного живого прослушивания из 200 претендентов осталось 30 конкурсантов, которые будут бороться за призовые места.

В рамках мероприятия состоится и интеллектуальный турнир «Брейн-ринг», который проведёт юрист и известный блогер Хушнудбек Худайбердиев.

Для конкурса стрит-арта на территории городка возведены специальные стены, которые разрисуют молодые художники. Гости мероприятия затем проголосуют за понравившуюся картину.

Любители спорта смогут поучаствовать в соревнованиях по футболу, стритболу (уличный баскетбол), настольному теннису, армрестлингу и воркауту (уличная гимнастика). Будет проведено соревнование Laser-Run по дисциплинам современного пятиборья. В городке также откроется парк для скейтеров и роллеров.





У молодых IT-специалистов будет возможность принять участие в идеатоне «Проект X» и Tashkent Cyber Cup-2021. В первом конкурсе участники, разделённые на команды, должны будут разработать проекты по направлениям образования, борьбы с безработицей, здравоохранения и экологии. Лучший стартап профинансируют спонсоры мероприятия.

Второй конкурс объединит любителей видеоигр, которые сразятся в Counter-Strike: Global Offensive. Игры будут длиться по девять часов.

Специально для девушек состоится Неделя женского нетворкинга, на которой команды представят проекты по таким направлениям, как науки и технологии (STEM), бизнес, социальная сфера и искусство. Для них также будут организованы обучающие тренинги и выступления спикеров. По итогам презентаций будет определена команда-победитель, которая получит спонсорскую помощь для реализации проекта.





Гости «Движения пяти инициатив» смогут посетить медиатренинги, встречи с министрами, журналистами, писателями, блогерами и вайнерами, ярмарку ручных изделий и показ мод. Каждый день мероприятия будет завершаться музыкальной вечеринкой с участием DJ Trace, Roger Gunn, DJ Sam, DJ Niki, DJ Voynov и DJ Endigo. 23 мая состоится двухчасовой концерт группы «ЭЛЕКТРООКО».

Общее число зарегистрированных участников и гостей мероприятия на сегодня составляет 40 тысяч человек. Регистрация проходит на сайте www.toshkent21.uz. С полной программой можно ознакомиться здесь.