Сотни миллионов человек по всему миру на сегодня вакцинированы от COVID-19, и вспышка вируса должна начать утихать в странах, где привита значительная часть населения, но так происходит не везде, пишет Bloomberg.

Наблюдаются две тенденции, отмечает издание: к примеру, в Израиле число новых случаев COVID-19 сокращается по мере охвата вакцинацией, а на Сейшельских островах, где полностью привито больше населения, чем в любой другой стране, уровень заболеваемости продолжает расти.

Одной из причин, по мнению Bloomberg, может быть использование разных типов вакцин. РНК-вакцины (вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты), разработанные Moderna или Pfizer-BioNTech, лучше останавливают заражение, помогая снизить дальнейшую передачу инфекции. Другие вакцины, хоть и эффективны в предотвращении развития тяжёлых заболеваний и смерти в результате COVID-19, могут не обладать таким преимуществом в той же степени, предполагает издание.

Опубликованное в журнале The Lancet исследование данных миллионов людей в Израиле, привитых Pfizer-BioNTech, показало, что препарат помог предотвратить более 90% бессимптомных случаев коронавируса, пишет Bloomberg. Способность вакцины остановить передачу бессимптомной инфекции является «определяющим фактором того, возможен ли коллективный иммунитет», заявила изданию эпидемиолог Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Райна Макинтайр (Raina MacIntyre).

«Таким образом, вакцины, которые может получить страна, могут повлиять на всё: от политики ношения масок и социального дистанцирования до отмены ограничений на границе и оживления экономики, учитывая влияние ежедневного подсчёта случаев заболевания на решения властей. Для людей это может определить, как скоро они восстановят допандемические свободы», — говорится в статье.

Различия в эффективности уже приводят к предпочтению отдельных вакцин в странах, где доступно более одного препарата. Так, центрам иммунизации на Филиппинах было приказано не сообщать, какого бренда делается прививка, после того, как у одного из центров собралась толпа в надежде получить Pfizer.

Авторы статьи также приводят в пример ситуацию в США, где почти 40% населения привито РНК-вакцинами, и количество новых случаев заболевания снизилось более чем на 85% за последние четыре месяца. Полностью привитым американцам недавно разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию.

Израиль, где около 60% населения полностью вакцинировано Pfizer, тоже постепенно снял ограничения — число новых случаев в стране сократилось с более 8000 в день, которые регистрировались в начале года, до менее 50. Число новых случаев заражения снижается и в Катаре и на Мальте, где привито около 30% населения, в основном РНК-вакцинами.

Bloomberg отмечает, что существующие РНК-вакцины требуется хранить при очень низкой температуре, что ограничивает их доступность для стран с плохой транспортной инфраструктурой и инфраструктурой вакцин. Это одна из причин, считают авторы, по которой большинство стран полагается на вакцины, созданные не на основе РНК, — от аденовирусной векторной вакцины AstraZeneca до китайских Sinopharm и Sinovac Biotech, которые используют инактивированную (убитую) форму коронавируса.

Эти традиционные типы вакцин показали эффективность от 50% до 80% в предотвращении симптоматического COVID-19 в клинических испытаниях по сравнению с 90% для РНК-вакцин. Данных относительно способности этих вакцин останавливать передачу вируса пока мало, но есть признаки, что она может быть ниже, добавляет издание.

Сейшельские острова полностью вакцинировали около 65% населения препаратами AstraZeneca и Sinopharm, но уже в этом месяце число новых случаев заражения за неделю быстро увеличилось, причём 37% из заболевших получили две дозы вакцины. Всплеск заболеваемости заставил власти закрыть школы, отменить спортивные мероприятия и запретить домашние встречи. Около 60% людей, прошедших полную вакцинацию, получили вакцину от Sinopharm, остальные — AstraZeneca.

При этом очевидно, пишет издание, что все одобренные вакцины уменьшают риск развития тяжёлого течения заболевания или смерти, что снимает нагрузку с больниц. Вакцинация с распространением случаев COVID-19 в лёгкой форме может также помочь сформировать коллективный иммунитет.

«В странах с меньшим иммунитетом против инфекций, но с большим иммунитетом к развитию тяжёлых симптомов в основном циркулирует вирус, вызывающий лёгкое течение болезни, что повышает иммунитет до более высокого уровня», — цитирует Bloomberg эпидемиолога Гонкгонского университета Бена Коулинга (Ben Cowling).

В Узбекистане на сегодня доступны китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 (рекомбинантная), а также AstraZeneca (CoviShield, индийского производства) и российский «Спутник V» (обе — на аденовирусном векторе). На данный момент в стране привито свыше 1,46 миллиона человек, из них первой дозой — 1,13 миллиона, второй — 322,7 тысячи.