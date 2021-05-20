В социальных сетях 20 мая распространилась видеозапись о том, как группа велосипедистов («Газета.uz» насчитала 48 человек) едет по автодороге международного значения М-39 в Сырдарьинской области, препятствуя движению автомобилей.

Один из участников акции сообщил, что велосипедисты — работники сингапурской Indorama (об этом также сообщил Telegram-канал Sardoba Xabarlari), которая в Сырдарьинской и Кашкадарьинской областях организовала производство в виде хлопково-текстильных кластеров.

Отвечая на вопросы водителя, снимавшего ролик, работник заявил, что сотрудники занимаются поливом воды и «недовольны размером зарплаты в 1,5 млн сумов, которой не хватает ни на что и которую планируют ещё снизить». Он также сказал, что акция направлена на привлечение внимания должностных лиц.

В пресс-службе хокимията Сырдарьинской области «Газете.uz» подтвердили, что акция прошла на территории области. При этом в администрации добавили, что хокимият не намерен вмешиваться в дело, поскольку это «отношения между иностранной компанией и работниками».

Тем не менее, при участии хокима создана рабочая группа, чтобы организовать диалог работников с руководством компании.