Министерство юстиции Узбекистана намерено перенять опыт коллег из России в применении принципа «регуляторной гильотины», а также в области экспертизы и систематизации нормативно-правовых актов, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Министры юстиции Узбекистана Русланбек Давлетов и России Константин Чуйченко 19 мая в Москве обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

«В ходе встречи подчёркивалось, что между ведомствами подписана Программа сотрудничества на 2019−2020 годы. Однако, в связи с пандемией коронавируса программа не реализована полноценно», — говорится в сообщении.

Русланбек Давлетов предложил российскому коллеге обновить программу. В частности, речь идёт об изучении российского опыта в области экспертизы и систематизации нормативно-правовых актов, экспертизы проектов международных договоров, а также применения принципа «регуляторной гильотины».

В обновлённую программу также предложено включить вопросы юридического образования, создания системы единой электронной платформы и электронного документооборота в оказании международной правовой помощи, развития международного сотрудничества в сфере судебно-экспертной деятельности.

Как сообщил в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме Русланбек Давлетов, за последние два года методом «регуляторной гильотины» удалось практически на 10% оптимизировать действующую правовую базу. Отменено более 3000 подзаконных актов. Ведётся работа над консолидацией около 15 тысяч правовых актов по 60 отраслям законодательства.

Русланбек Давлетов также встретился с министром юстиции Беларуси Олегом Слижевским. В ходе встречи было подписано соглашение о сотрудничестве.





Как ожидается, сотрудничество будет осуществляться в развитии электронной юстиции, в том числе информатизации учреждений юстиции, правовом регулировании сферы адвокатуры и нотариальной деятельности, организации и развитии системы оказания юридических услуг, развитии института медиации, подготовке и повышении квалификации юридических кадров.