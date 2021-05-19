В Ташкенте с 19 мая в тестовом режиме начато использование системы онлайн-проверки некоторых документов, необходимых для управления автомобилем, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.
Инспекторы ДПС при проверке документов не должны требовать у водителя предъявить нотариально заверенную доверенность на право управления автомототранспортом, талон о прохождении технического осмотра и разрешение на установку тонировки стёкол. У водителя при себе должна быть ID-карта, заменяющая паспорт.
«ГУБДД МВД усовершенствована информационная система e-Protokol, позволяющая сотрудникам Дорожно-патрульной службы считывать информацию с чипа ID-карты посредством служебного планшета», — говорится в сообщении.
Поскольку система работает в тестовом режиме, не исключены сбои, в таким случае водителю придётся предъявить инспектору оригиналы документов, отметили в ГУБДД.
Отмена практики требования у водителей доверенности, талона техосмотра и разрешения на тонировку запланирована по всему Узбекистану с 1 сентября. Согласно постановлению правительства от 4 мая, эти документы переводятся в электронную форму.
Напомним, с 1 сентября в стране отменяется практика выдачи талонов техосмотра для всех видов транспортных средств, за исключением транспорта, выезжающего за рубеж.
Ранее «Газета.uz» писала о петиции об отмене требования для водителей иметь при себе водительское удостоверение. Петиция набрала 10 тысяч голосов, необходимых для её рассмотрения в парламенте.
Timur Kim
Что за ерунда, 21 век, камеры могут определять лицо и выписывать штраф без маски, а тут нужна целая система чтоб проверить никому не нужные документы типо доверенность и техосмотр.
А вот скажите мне почему не права???
А???
Боитесь хозяев штрафстоянок без денег оставить чтоль?
Почему нужна карта??? Почему не по отпечатка пальца или определению лица?
Bobur Egamnazarov
А еще нужно добавить страховой полис а потом можно будет добавить водительское удостоверение.