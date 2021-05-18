Президент Шавкат Мирзиёев 17 мая ознакомился с презентацией о мерах по совершенствованию национальной системы технического регулирования, стандартизации, сертификации и метрологии, сообщила пресс-служба главы государства.

В Узбекистане 19 тысяч внутренних стандартов из около 30 тысяч гармонизированы с международными нормами, сформирован реестр международных стандартов.

Прекращено использование 5600 устаревших стандартов, которые препятствовали полноценной работе механизмов рыночной экономики, а 3500 стандартов были усовершенствованы в соответствии с современными требованиями, пишет пресс-служба президента. Разработаны отечественные аналоги 26 международных технических регламентов.

На 260 предприятиях-производителях сельскохозяйственной продукции внедрена система качества по стандартам Global GAP и Organic, проведена их международная сертификация.

В текстильной отрасли 32 предприятия прошли сертификацию по стандартам Oeko-Tex, 21 предприятие получило требуемый в Европейском союзе сертификат маркировки CE. Модернизируются испытательные лаборатории, ведется проверка качества ввозимой из-за рубежа продукции.

«В то же время требуется решить множество других задач, связанных со стандартами на производстве, при экспорте и импорте. Некоторые процедуры вызывают затруднения у предпринимателей», — говорится в сообщении.

В ходе презентации обсуждены предложения по решению этих проблем и совершенствованию процедур.

Сегодня для продукции 3400 видов требуется наличие одновременно сертификата соответствия и санитарно-эпидемиологического заключения.

Глава государства поручил оптимизировать перечень продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологической экспертизе, рассмотреть вопрос об отмене дополнительного требования о наличии сертификата соответствия.

Проверка импортной продукции проводится в процессе таможенного оформления, на что уходит до 60 дней. В связи с этим поставлена задача внедрить порядок размещения соответствующей документации на электронной таможенной платформе не менее чем за 30 дней.

При совершенствовании сферы используется мировой опыт. В частности, в Европе обязательной сертификации подлежат только 28 видов продукции с очень высокой степенью риска, соответствие остальных видов товаров подтверждается путем декларирования. На презентации отмечалась необходимость внедрения аналогичной системы в качестве эксперимента. На начальном этапе порядок декларирования будет применяться в отношении около 800 видов продукции.

Дано указание принять международные стандарты взамен 11 тысяч национальных стандартов, негармонизированных с международными требованиями, и начать с 2023 года перевод всех предприятий на вновь принятые стандарты.

Подчеркнута важность поднять до международного уровня деятельность 20 испытательных лабораторий в системе Агентства «Узстандарт», наладив оценку соответствия международным стандартам в первую очередь продуктов питания, товаров сельского хозяйства, электротехники, легкой промышленности, гигиенической и парфюмерной продукции, строительных материалов.

Необходимо помочь предприятиям в получении международных сертификатов для широкого использования преференций системы GSP+ Европейского Союза, отмечалось на мероприятии.

Поставлена задача четко определить полномочия ответственных ведомств исходя из норм Соглашения по техническим барьерам в торговле и Соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам Всемирной торговой организации.