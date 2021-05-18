Пресс-служба Министерства по поддержке махалли и семьи подтвердила распространившуюся в социальных сетях информацию о действиях первого заместителя хокима Ташкента по вопросам архитектуры, капитального строительства и развития коммуникаций Бахтиёра Рахмонова.

Как говорится в сообщении, первый замхокима оскорбил и применил силу против Алишера Икрамова, председателя махалли «Уста Нормат» в Аккурганском районе Ташкентской области.

Для выяснения обстоятельств инцидента сотрудники пресс-службы министерства и его управления по Ташкентской области связались с А. Икрамовым. Тот заявил, что 9 мая Б. Рахмонов вызвал его в свой отцовский дом, расположенный на территории вышеназванной махалли.

«По сведениям А. Икрамова, 9 мая этого года его вызвали в дом отца Рахмонова на улице Дехканабад в махалле „Уста Нормат“. Здесь Б. Рахмонов оскорбил его различными непристойными словами и даже применил физическую силу за невыполнение какого-то другого задания, не связанного с его служебными обязанностями», — говорится в сообщении Минмахалли.

В настоящее время ситуация находится на контроле министра по поддержке махалли и семьи Рахмата Маматова, рабочая группа Минмахалли изучает детали произошедшего.

Бахтиёр Рахмонов был назначен первым заместителем хокима Ташкента в январе этого года. До этого он был хокимом Алмазара, а ранее — Сергели. В 2011—2016 годах уже занимал пост первого замхокима столицы.

В августе в сеть попала аудиозапись из заседания Бахтиёра Рахмонова, который на тот момент возглавлял Алмазарский район столицы. Тогда сообщалось, что он «оскорблял участников мероприятия, угрожал увольнением и тюремным заключением».