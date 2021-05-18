Ознакомившись с очередной опубликованной на сайте «Газета.uz» статьёй под названием «Движемся ли мы вперёд? Как оценить развитие гражданского общества в Узбекистане», Министерство юстиции Республики Узбекистан выражает готовность поддержать публичный диалог с экcпертным сообществом и посчитало необходимым поделиться своими комментариями относительно поднятых в ней вопросов.

«Дома ННО»

Государство проводит вполне отчётливую политику поддержки ННО, включая социально ориентированные. Крупный пакет мер по поддержке ННО, принятый за последние четыре года, указывает на комплексный подход в развитии данной сферы.

Обращаем внимание и на то, что инициатива относительно государственной поддержки путем создания в центрах Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента «Домов ННО» исходила непосредственно от самого государства (УП-5430 от 04.05.2018 г.), с учетом изучения потребностей ННО.

Задача перед Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами Андижанской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сурхандарьинской, Ташкентской, Ферганской областей и города Ташкента о создании и сдаче в эксплуатацию «Дома ННО» в 2021 году, а также обеспечении их необходимыми офисными принадлежностями, мебелью, инвентарем, техникой и другими средствами нашла своё отражение также в указе президента от 04.03.2021 г. №УП-6181.

Указанное подтверждает, что вопрос поддержки третьего сектора не снимается с повестки дня.

Безусловно, такой гражданский институт, как «Дом ННО», станет импульсом для развития гражданского общества в республике и появления новых общественно важных инициатив.

Уже сегодня в новом здании Самаркандского отделения Национальной ассоциации неправительственных организаций Узбекистана (НАННОУз) размещены 50 ННО, в нём созданы дискуссионные площадки и все другие условия для эффективной работы.

Коворкинг-центры

Инициатива по открытию коворкинг-центров, т. н. бесплатных площадок, где организации гражданского общества могли бы встречаться и работать, исходившая от Общенационального движения «Юксалиш», Центра «Стратегия развития» и НАННОУз, была поддержана главой государства постановлением от 03.03.2021 г. №ПП-5012.

Состоялся официальный запуск программы «Партнерство для инноваций в Узбекистане», направленной на внедрение действенных механизмов развития гражданского общества и вовлечение граждан в общественное управление. Она реализуется Общенациональным движением «Юксалиш» совместно с международными партнёрами.

В рамках программы на базе ОД «Юксалиш» открылся коворкинг-центр для ННО, оснащенный техникой видеоконференцсвязи, оборудованием для проведения разноплановых мероприятий. Здесь организуются семинары, тренинги, встречи и общественные обсуждения по социально значимым вопросам. Коворкинг-зона открывает широкие возможности для самостоятельного онлайн-обучения.

Наряду с этим, в «Доме дружбы и ННО» Навоийской области женский и молодежный центр «Тумарис» в феврале презентовал проект «Коворкинг-центр», создающий условия для эффективной работы ННО.

Работа по открытию «Домов ННО» и «коворкинг-центров» продолжается, поэтому неуместно делать необоснованные и недостаточно подкрепленные прогнозы относительно их деятельности в настоящем и будущем.

Деятельность НАННОУз по размещению в «Домах ННО»

Изначально необходимо обращать внимание, что постановлением президента Республики Узбекистан от 03.03.2021 г. №5012 НАННОУз рекомендовано разработать порядок выдачи рекомендаций для размещения ННО в «Домах ННО» на основе предложений широкой общественности.

Конечно, было бы здорово, если бы в ходе подготовки публикации автор сделал бы соответствующий запрос в НАННОУз по указанному вопросу. Поскольку в данном случае автору удалось бы сформировать ещё более обширное заключение о том, что в настоящее время НАННОУз предпринимает для учёта пожеланий самоинициативных ННО, изучения складывающейся ситуации по состоянию развития ННО на местах, сбора предложений из регионов при разработке вышеуказанного порядка.

По нашим данным, в этих же целях руководством НАННОУз в период с марта по апрель текущего года осуществлены поездки в регионы Узбекистана, где были проведены открытые диалоги с фокусом на выявление проблем ННО. Представители ассоциации обошли уже построенные «Дома ННО» и ознакомились со строящимися «Домами ННО» в регионах. Идёт активный сбор предложений и заявок для размещения ННО в «Домах ННО».

Подготовленный НАННОУз проект указанного порядка дорабатывается с учётом поступивших в рамках открытых диалогов мнений и в скором времени будет объявлен к широкому обсуждению среди общественности.

Убеждены, по мере завершения строительства «Домах ННО» и размещения в них ННО по назначению, посмотрев на состав этих ННО, будут исчерпаны все вопросы экспертного сообщества.

Финансирование/согласование грантов

Каким бы ни казалось слово «согласование», однако установленный ещё

четыре года назад порядок действительно работает в пользу большей свободы получения иностранных грантов. В этом вопросе факты говорят сами за себя — поток таких денежных поступлений с 2017 года вырос в 12 раз к 2020 году.





При этом использование ННО денежных средств и имущества, поступивших от иностранных государств, международных и иностранных организаций, осуществляется без всяких препятствий после согласования только их получения с регистрирующим органом. Грантовые средства поступают на специально открытые счета ННО в любых банковских учреждениях.

Более того, органы юстиции еще ни разу не отказывали какому-либо ННО в получении денежных средств из-за рубежа со стороны регистрирующего органа по мотивам «нецелесообразности». Поэтому искусственно раздувать несуществующую проблемы подобным образом необоснованно. В любом случае, у государства есть право знать и проверять источники денежных средств, поступающих для деятельности ННО из-за рубежа. Это очевидная аксиома.

Получившие вышеуказанные средства общественные объединения и фонды реализовали более 120 проектов и программ в прошлом году.

Постановлением президента от 03.03.2021 г. №ПП-5012 установлено, что с 01.03.2021 г. общая сумма денежных средств и имущества, получаемых за один календарный год ННО от иностранных источников, с уведомлением (для сведения) регистрирующего органа увеличивается с 20 (4.9 млн сумов) до 100 базовых расчетных величин (24.5 млн сумов).

Государственная поддержка финансирования ННО

Для многих ННО, вовлечённых в социальную поддержку населения, характерна неустойчивость и зачастую недостаточность собственной финансово-экономической базы. Лишь некоторые ННО, располагающие значительными накопленными целевыми капиталами, имеют безусловно достаточную финансово-экономическую базу деятельности. Большинство же малых и средних ННО в значительной мере опираются на частное филантропическое финансирование, которое имеет, как правило, ограниченный по масштабам и по времени характер.

Важно также отметить, что основной мотивацией общественного сектора — ННО является общественная польза, а не получение прибыли.

И в данном случае государство поддерживает стремления граждан на участие в решении общественных дел путём предоставления поддержки социально ориентированным ННО.

Зарегистрированные в республике ННО не замкнуты сами на себя, а постоянно и эффективно взаимодействуют с политической системой, в первую очередь с институтами государственной власти, влияют на демократический процесс, привнося в него гражданскую активность населения.

К примеру, в соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года №ПП-4086 для оказания государственной поддержки ННО и другим институтам гражданского общества в 2019 году выделено 28 млрд 550 млн сумов, в 2020 году — 38 млрд 339 млн сумов, на 2021 год выделено уже 60 млрд сумоа. Кроме того, ожидается выделение 30 млрд сумов дополнительно.

Неформальные волонтёрские группы

В Министерстве юстиции зарегистрирована Ассоциация волонтёров Узбекистана, основной задачей которой определено поощрение и поддержка инициатив в организации волонтёрской деятельности, защита прав и интересов волонтёров.

Регистрация ННО проводится на общих основаниях, в соответствии с требованием законодательства.

Также особо стоит отметить, что в соответствии с законом «О негосударственных некоммерческих организациях» ННО создаётся для защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, других демократических ценностей, достижения социальных, культурных и образовательных целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, осуществления благотворительной деятельности и в иных общественно полезных целях.

ННО, зарегистрированные в установленном порядке, в республике осуществляют деятельность в таких сферах, как защита прав и интересов лиц с инвалидностью, ветеранов, молодежи, женщин, в сферах предпринимательства и фермерства, экологии, спорта, укрепления демократии, здравоохранения, СМИ, народного ремесленничества, по культурно-историческим и просветительским вопросам и др.

Относительно причин отказа в государственной регистрации «Oltin Qanot» Министерство юстиции неоднократно информировало заявителей, более того, ни одно решение регистрирующего органа не было обжаловано в судебном порядке.

В связи с этим напрашивается вывод о том, что заявители фактически соглашались, что документы для государственной регистрации подавались с несоблюдением требований законодательства.

Для информации сообщается, что в 2020 году из общего количества поданных 810 обращений о государственной регистрации ННО органами юстиции было зарегистрировано 439 ННО, в первом квартале текущего зарегистрировано 151 ННО.

Единый интерактивный портал «Шаффоф хайрия»

Единый интерактивный портал «Шаффоф хайрия» («Прозрачная благотворительность») запущен с 01.05.2021 года и работает в тестовом режиме: http://shaffofxayriya.uz/uz.

Особо обращается внимание, что на портале речь идет не о государственной регистрации неформальных волонтерских групп в качестве ННО, а обеспечении прозрачности поступлений и расходов денежных средств благотворителей.

Портал позволяет централизованно аккумулировать и распределять благотворительные пожертвования, осуществлять мониторинг их целевого и адресного использования, обеспечивающий полную автоматизацию и прозрачность данных процессов, а также предоставляет возможность благотворителям прослеживать использование своих средств.

Правозащитные организации: сколько их и как зарегистрировать

В Республике Узбекистан ННО создаётся для защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, других демократических ценностей, достижения социальных, культурных и образовательных целей, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей, осуществления благотворительной деятельности и в иных общественно полезных целях (статья 2 закона «О негосударственных некоммерческих организациях».

Законодательство не предусматривает отдельного правового статуса правозащитников. Однако любое ННО занимается в той или иной степени защитой прав человека, поэтому большую их часть можно считать правозащитными.

Для регистрации как национальных, так и иностранных ННО установлены единые требования в соответствии с законом, ко всем ННО осуществляется единый подход.

В Узбекистане помимо указанных в статье организаций, таких как Общество по правам человека Узбекистана «Эзгулик», Общественное объединение прав человека Узбекистана «Хукукий таянч», также успешно осуществляют свою деятельность такие организации, как Узбекская ассоциация международного права, Комитет защиты прав личности Узбекистана, Центр по изучению прав человека и гуманитарного права, Центр культуры прав человека, Институт демократии и прав человека, Независимая организация по правам человека в Узбекистане, Центр молодёжи и детей с ограниченными возможностями, Ассоциация инвалидов и другие.

Причины отказа в государственной регистрации некоторых ННО

Заявления о государственной регистрации ННО «Центр гуманитарного права» в Управление юстиции Бухарской области были поданы 29 июля 2019 года, 18 ноября 2019 года, 10 февраля и 16 июня 2020 года.

Вышеуказанные обращения рассмотрены Управлением юстиции Бухарской области, однако ввиду несоответствия предоставленных документов требованиям законодательства в государственной регистрации организации было отказано, о чём заявители были проинформированы соответствующими письмами, с указанием подробных причин отказа.

Основанием для отказа в государственной регистрации послужило представление документов в нарушение требований статьи 10 закона «Об общественных объединениях Республики Узбекистан», статей 17 и 21 закона «О негосударственных некоммерческих организациях», подпункта «а» пункта 13 и пункта 14 положения.

При этом до настоящего времени заявители в случае несогласия с принятым решением об отказе в государственной регистрации не воспользовались своим правом обжалования данного решения в судебном порядке.

Заявления о государственной регистрации ННО «Чирак» поступили в Министерство юстиции Республики Каракалпакстан 24 декабря 2019 года и 28 февраля 2020 года.

В связи с тем, что представленные документы не отвечали требованиям статьи 6 закона «Об общественном контроле», статьи 21 закона «О негосударственных некоммерческих организациях», пункта 14 положения, в государственной регистрации данной организации было отказано, о чём заявителям сообщено с подробным разъяснением причин отказа.

Принятое решение об отказе в государственной регистрации также в суде со стороны заявителей обжаловано не было.

Заявления о государственной регистрации ННО «Дом прав человека» («Инсон ҳуқуқлари уйи») поступили в Министерство юстиции Республики Узбекистан 7 февраля, 7 июля, 15 сентября, 7 декабря 2020 года.

В государственной регистрации было отказано ввиду представления документов, не оформленных в соответствии с требованиям статей 15, 17 закона «О негосударственных некоммерческих организациях», пунктов 6, 12 и 13 положения, о чём заявители были проинформированы в установленном порядке. Также им было разъяснено право обжалования в судебном порядке принятого решения об отказе, которым они не воспользовались до настоящего времени.

Заявления о государственной регистрации ННО «Я живой» («Мен тирикман») поступали в Управление юстиции Ферганской области 16 июня и 10 августа 2020 года.

По итогам проведенной экспертизы установлено, что представленные документы не соответствовали требованиям статьи 17 закона «О негосударственных некоммерческих организациях», статьи 9 закона Об общественных объединениях Республики Узбекистан", пункта 4 положения. Вынесено решение об отказе в государственной регистрации, о чём заявители были проинформированы в установленном порядке. Заявителям, наряду с разъяснением причин отказа, также было разъяснено право обжалования решения в суд.

Образцы уставов

Перечень организационно-правовых форм, в которых на территории Республики Узбекистан могут быть созданы ННО, предусмотрен законом «О негосударственных некоммерческих организациях».

К учредительным документам и уставам ННО разнообразных организационно-правовых форм выдвигаются разные требования. К каждой организационно-правовой форме не может быть применим единый устав. В настоящее время ведется работа по подготовке соответствующего образца.

Количество ННО

В статье ставится под сомнение учёт подразделений ННО на местах, поскольку они являются одним целым с головной организацией, и деятельность данных организаций.

В этой связи автору следовало принять во внимание, что все обособленные подразделения ННО на местах в соответствии с действующим законодательством являются юридическими лицами, которые также самостоятельно вносят свою лепту в соответствующей сфере.

Открытость деятельности ННО

Сегодня партнёрство между гражданским обществом и государством воспринимается в качестве наиболее эффективного метода решения комплексных проблем.

Согласно законодательству, ННО обязаны соблюдать законы и уведомлять о своей деятельности.

Тем самым, деятельность ННО должна быть гласной, а информация об их документах (учредительных и программных) — общедоступной.

К основным механизмам обеспечения прозрачности деятельности ННО можно отнести ведение интернет-сайта организации (на котором регулярно публикуются материалы о её деятельности, о реализации государственных грантов, собственных программ и проектов; размещение уставных документов; указание руководящих органов и структуру организации).

Подготовка годового отчета о деятельности организации традиционно признается в третьем секторе основным инструментом публичной отчетности и механизмом обеспечения прозрачности деятельности.

Как показал анализ, только 10% ННО имеют на сайте полную информацию о персональном составе управления и структуре организаций, 90% не имеют такой информации вообще, в том числе о финансовых отчетах.

В то же время прозрачность ННО демонстрирует силу организации, помогает решать её проблемы, привлекать ресурсы, будет способствовать росту доверия к ННО со стороны граждан и доноров.

В свою очередь, государственные органы также должны применять данный принцип открытости в своей деятельности.

Ярким примером тому является деятельность Министерства юстиции Республики Узбекистан.

Министерство юстиции для обеспечения максимальной открытости и прозрачности деятельности, внедрения эффективного механизма по противодействию коррупции в системе, информирования общественности о деятельности министерства, обеспечения потребности населения в правовой информации разработало и запустило программу «Open Justice» («Открытая юстиция»): https://minjust.uz/ru/press-center/news/98436/.

В рейтинге открытости деятельности органов государственной власти и управления «Индекс открытости» Министерство юстиции с 2018 года из 59 госучреждений занимает первое место.

Проект Кодекса об ННО

При разработке проекта Министерство юстиции посредством СМИ и социальных сетей призвало общественность к сотрудничеству в разработке проекта.

В настоящее время ведутся работы по совершенствованию проекта с учётом анализа существующих проблемных вопросов и предложений по их решению, представленных членами рабочей и экспертной группы, а также предложений общественности и государственных органов.

С учётом объема работ, важности целей и задач проекта, срок его внесения в правительство для рассмотрения отсрочен в установленном порядке.

На сегодняшний день окончательная редакция проекта не утверждена рабочей и экспертной группами и не выставлена на общественное обсуждение. Когда проект будет готов, он обязательно будет представлен для общественного обсуждения.

Министерство юстиции Республики Узбекистан