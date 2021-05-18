Многие отечественные предприниматели, работающие с партнерами в Китае, Турции или Корее, были вынуждены переплачивать за конвертацию или находить посредников, в случае если зарубежные компании отказывались принимать оплату в международной валюте.
Для проведения прямой конвертации и оплаты по внешнеторговым контрактам «Капиталбанк» ввел еще две иностранные валюты — корейскую вону и турецкую лиру. В общей сложности конвертация для корпоративных клиентов доступна в 10 иностранных валютах.
Расширение валютной линейки позволит заключать прямые контракты, отказаться от услуг посредников и не переплачивать за конверсию, что в итоге существенно снизит себестоимость импортной продукции и поможет предпринимателю расширить географию бизнеса.
АКБ «Капиталбанк» осуществляет прямую конвертацию и оплату по внешнеторговым контрактам в 10 валютах:
- доллар США;
- евро;
- российский рубль;
- британский фунт;
- швейцарский франк;
- китайский юань;
- японская иена;
- казахский тенге;
- южнокорейская вона;
- турецкая лира.
Все операции по конвертации иностранной валюты в «Капиталбанке» совершаются в короткие сроки. Весь цикл от подачи заявки до оплаты за рубеж осуществляется через систему дистанционного банковского обслуживания без необходимости личного присутствия в банке.
Подробнее об условиях проведения конвертации можно узнать по телефону: (+998) 78−148−40−08.
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