Наведение порядка в коммерческих и жилых помещениях требует немало ресурсов. Владелец квартиры тратит на генеральную уборку собственные силы и время, а бизнес — значительные средства. Компании вынуждены закупать профессиональное оборудование и моющие средства, нанимать и контролировать персонал, производить зарплатные и социальные выплаты, нести риски, связанные с соблюдением техники безопасности.

Все эти сложности способна решить передача клининга сторонней организации. Однако не всегда удается найти надежного поставщика, который покроет необходимый объем работ. Выход на узбекский рынок крупного холдинга IC Group сделал возможным перевод на аутсорс даже крупных объектов: заводов, ТРЦ, спорткомплексов, супермаркетов, зданий органов государственного управления.

Холдинг IC Group 14 лет успешно работает на рынке Казахстана. В его портфолио более 500 корпоративных клиентов, среди которых Samsung, НК «Қазақстан темір жолы», Air Astana, «Казахтелеком», ТРЦ MEGA Park, Halyk Bank, театр «Астана Опера» и другие. IC Group занимает более 27% рынка B2B-клининга Казахстана. Капитализация компании составляет 20 млн долларов США.





В спектр услуг IC Group Uzbekistan входят следующие виды уборки:

базовая — до или после прихода сотрудников в офис;

поддерживающая — клининг рабочих помещений и санузлов в течение дня;

послестроительная — избавление от следов краски, клея, строительного мусора, пыли;

генеральная.

Компания также предлагает уборку подъездов, дворов, квартир, домов, дач, прачечные и инженерные услуги.

Пять причин, почему клиенты выбирают IC Group:

Заказчик экономит на покупке и ремонте профессионального оборудования. IC Group Uzbekistan предоставляет полный комплект техники, включая поломойно-всасывающие, подметальные и полировальные машины, оборудование для чистки мебели и ковров, мойки фасадов и остеклений. Клиент получает качественный клининг по оптимальной цене. Благодаря оптовым закупкам техники и моющих средств, большому объему работ и высокой степени автоматизации IC Group предлагает выгодные цены на свои услуги. Клинеры используют исключительно экологичные моющие и чистящие средства. Заказчику не придется беспокоиться о здоровье людей и животных. Используется двухступенчатая система контроля качества. За каждым клиентом закрепляется персональный менеджер, который сначала сам проверяет результат уборки и только после этого презентует его заказчику. Такой подход позволяет заметить и устранить даже мелкие недочеты. Услуги оказываются оперативно. Современное оборудование и квалифицированный персонал способны в кратчайшие сроки навести порядок в помещении, подъезде, дворе. Если клиенту требуется срочный клининг, на место выезжает мобильная группа, оснащенная техникой для комплексной уборки.

Чтобы узнать, как повысить эффективность бизнес-процессов и снизить затраты путем передачи клининга на аутсорс, можно связаться с IC Group Uzbekistan.

«IC Group Uzbekistan избавит от забот и обеспечит высокое качество уборки!»

Телефон: (+998) 78−888−05−55.

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