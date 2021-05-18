Hyundai Auto Asia — официальный дистрибьютор легковых автомобилей Hyundai — объявляет о старте продаж обновленных моделей Elantra и Santa Fe. Долгожданные новинки уже в дилерских центрах Ташкента, а в ближайшие дни региональные дилерские центры приступят к выдаче автомобилей.

Вниманию поклонников бренда представлен богатый выбор комплектаций и цветовых решений.

New Elantra — чувственная спортивность

Седан Elantra седьмого поколения выполнен в новейшей стилистике «параметрической динамики» и отличается эффектным дизайном. Отличительными чертами модели стали яркие стилистические решения в духе «чувственной спортивности», а также эксклюзивная компоновка салона, ориентированная на водителя.





Улучшенная управляемость модели достигнута за счет новой платформы, а впечатляющую динамику обеспечивают бензиновые двигатели — 1,6 MPI (128 л. с. и 154,6 Нм) и 2,0 MPI (150 л. с. и 191 Нм). Набор передовых технологических решений, включая комплекс систем безопасности Smart Sense для автомобилей комплектации Luxe, гарантирует максимальную защиту водителя и пассажиров.

В салоне Hyundai Elantra 2021 в новом кузове стало заметно просторнее. Дизайнеры отмечают, что старались придать салону седана схожесть с кабиной самолета. Для этого они оснастили авто стильным мультирулем, дизайн центральной части которого напоминает штурвал. В базе модели положены аналоговая приборка и 8-дюймовый дисплей мультимедийной системы с физическими кнопками по бокам. В топе приборка идет цифровая и размещена под одним стеклом с экраном мультимедийной панели, при этом оба монитора имеют диагональ 10,25 дюймов.





Установлена беспроводная поддержка интерфейсов Apple CarPlay и Android Auto, а также система голосовых команд, благодаря которой можно управлять множеством функций. Например, климат-контролем и подогревом сидений.

Модель представлена в девяти цветах и четырех комплектациях: Base, Elegance, Style, Luxe.

Santa Fe 2021: «Больше. Лучше. Привлекательнее»

Флагман линейки SUV претерпел кардинальные изменения во всех аспектах: стиль, свободное пространство, комфорт и удобство. Этот универсальный семейный кроссовер теперь отличается более выразительным дизайном и оснащен интеллектуальными технологиями и передовыми системами безопасности.





В оснащение автомобиля включены:

мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном;

навигационная система;

аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon с 10 динамиками;

передние сиденья с электрорегулировками, памятью и функцией подогрева и вентиляции;

двухзонный климат-контроль с функцией антизапотевания лобового стекла;

беспроводное зарядное устройство для смартфонов;

электропривод двери багажника с системой автоматического открывания;

остекление с дополнительной шумоизоляцией.

Автомобиль оснащен двигателями объемом 2,5 л и 3,5 л в зависимости от комплектации.





Модель доступна в четырех комплектациях и восьми цветах.

СП ООО Hyundai Auto Asia напоминает, что на весь представленный модельный ряд доступны беспроцентная рассрочка и лизинговые программы.

Подробная информация доступна на сайте компании: hyundai-auto.uz

Telegram-бот: t.me/hyundai_uzbot

Call-центр: 1248.

ДЦ Hyundai Premium Sergeli

Адрес: Ташкентская кольцевая автомобильная дорога, 68

Телефон: (+998) 78−122−12−22.

Время работы: с 9:00 до 20:00, без выходных.

ДЦ Hyundai Yunusobod

Адрес: пр-т А.Темура, 77а.

Телефон: (+998) 71−225−89−89.

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ДЦ Hyundai Qushbegi

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