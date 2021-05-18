Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 18 мая концептуально приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Узбекистан», сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроектом предусмотрено освобождение от уплаты сборов за приобретение и (или) временный ввоз автотранспортных средств с электродвигателями на территорию Узбекистана.

Как мы писали ранее, сейчас сбор за приобретение и (или) временный ввоз в Узбекистан автомобилей уплачивается владельцами машин при их регистрации в органах МВД. По новым автомобилям (не бывшим в эксплуатации), за исключением отечественного производства, сумма сбора составляет 3% от цены приобретения, по б/у машинам ставка разнится.

По данным Госкомстата, в 2020 году Узбекистан импортировал 131 электромобиль на 2,9 млн долларов. За два месяца нынешнего года в страну ввезено уже 85 электромобилей.

При этом Узбекистан намерен освоить и производство электромобилей. О планах по выпуску такого транспорта к 2025 году в марте заявлял «Узавтосаноат». В апреле сообщалось, что запуск сборочного производства электромобилей ожидается в малой промышленной зоне «Фергана» в ноябре 2021 года. Производственная мощность составит 30 тысяч автомобилей в год.

Кроме того, на очередном заседании совета по промышленной политике СНГ, прошедшем 14 мая, говорилось, что Узбекистан готов к взаимодействию в развитии производств электромобилей на пространстве СНГ.