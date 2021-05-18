Центральная избирательная комиссия Узбекистана предложила создать консультативный совет руководителей избирательных органов стран СНГ, сообщила пресс-служба ЦИКа.

Председатель ЦИК Узбекистана Зайниддин Низамходжаев и первый заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Виктор Гуминский 14 мая в Санкт-Петербурге обсудили вопросы двустороннего сотрудничества.

Виктор Гуминский отметил, что исполком СНГ поддерживает инициативу ЦИК Узбекистана о создании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников содружества.

Проект положения о консультативном совете направлен странам СНГ для рассмотрения, уточняет ЦИК. На 30 июня запланировано провести в онлайн-режиме заседание экспертной группы исполкома по доработке и согласованию документа.

Зайниддин Низамходжаев на встрече отметил, что совет будет способствовать сотрудничеству между избирательными органами государств-членов СНГ «для проведения выборов и референдумов, основанных на международных стандартах».