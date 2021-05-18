С 1 июня внедряется новая система лечения хронических заболеваний на уровне первичного звена. Об этом заявил президент Шавкат Мирзиёев на совещании 18 мая по повышению эффективности реформ и ускорению цифровизации в здравоохранении.

На первом этапе в Сырдарьинской области население получит бесплатные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые становятся причиной ранних смертей. Медикаменты будут выделяться через семейные врачебные пункты и поликлиники.

«Мы выделяем это бесплатно. Но на местах это превращают в платное и коррупцию. Почему хокимы допускают это?» — спросил президент.

Он отметил, что даже если до конца года в Сырдарьинской области уровень этих заболеваний уменьшится на 10%, будет сэкономлено 500 млн сумов, выделяемых скорой медицинской помощи. Эти средства можно направить первичному звену для лечения заболеваний дыхательных путей и органов пищеварения, предложил глава государства.

Первому заместителю министра здравоохранения Амрилло Иноятову в течение месяца поручено утвердить и внедрить протокол лечения сердечно-сосудистых заболеваний на уровне первичного звена, а также пакет необходимых для этого медицинских услуг, которые будут оказываться бесплатно.

Министру финансов Тимуру Ишметову и министру здравоохранения Абдухакиму Хаджибаеву за счёт оптимизации инвестиционных проектов в 2021 году поручено выделить 165 млрд сумов на снабжение поликлиник и врачебных пунктов дополнительными лекарствами и медицинскими изделиями. Это позволит увеличить объём выделяемых в первичных медучреждениях средств на лекарства на душу населения в три раза — с 5000 до 15 тысяч сумов.

Президент также поручил утвердить график подготовки 50 тысяч медсестёр, закреплённых за медицинскими бригадами, и обучить их до конца года. Он добавил, что необходимо снизить рабочую нагрузку семейных врачей, увеличив функции медсестёр.

«Почему президент должен вмешиваться в такие мелкие вопросы? Почему хоким области этим не занимается? Почему не собирает так же людей и не обсуждает эти вопросы?» — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства, кроме того, отметил, что медленно продвигается работа по программе «Сельский врач», а именно — по привлечению врачей в отдалённые регионы. На сегодня по программе привлечено только 36 врачей. В Джизакской области ни один врач не принят на работу по этой программе. Остаются вакантными должности 143 врачей в Сырдарьинской (34), Сурхандарьинской (27) и Ферганской областях (20).

Первый замминистра здравоохранения Амрилло Иноятов вместе с хокимами районов и городов, а также ректорами 10 вузов в течение двух недель должны заключить контракты с 200 выпускниками по работе в отдалённых регионах.