Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 мая провёл видеоселекторное совещание, посвященное ускорению реформ и процессов цифровизации в сфере здравоохранения, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства определил заместителя министра здравоохранения Эльмиру Баситханову ответственной за распределение матерей и детей по группам риска и организацию с ними адресной работы.

Он сообщил, что в ходе инвентаризации в 26 районах и городах было выявлено 242 тысяч детей (15% от общего числа детей), которые часто болеют или имеют хронические заболевания.

Этот показатель особенно высок в Каттакургане (19%), Гулистане, Ургенче и Термезе (16%), Туракурганском (18%), Ургенчском (17%) и Аккурганском районах (16%).

Кроме того, в этих 26 районах было выявлено 352 тысяч детей (20%), которые не ведут здоровый образ жизни, имеют избыточный вес и неправильно питаются.

Эльмире Баситхановой вместе с заместителями хокимов областей, районов и городов поручено в течение двух месяцев внедрить новую систему профилактики заболеваний и лечения детей.

В первую очередь необходимо организовать правильное питание детей в школах и детских садах, разработать для них режим питания, отметил президент.

По его словам, 60% хронических заболеваний у детей вызваны неправильным питанием.

«Для выявления заболеваний у детей также необходимо отказаться от массовых медицинских осмотров и проводить адресные скрининги с учётом особенностей каждого региона, динамики заболеваний», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В Каракалпакстане и Хорезме необходим адресный скрининг (целевое обследование) детей на эндокринные заболевания и заболевания почек, в Кашкадарье и Сурхандарье — желудочно-кишечные заболевания и анемию, а в Бухаре и Навои — респираторные заболевания, привёл он примеры.

Эльмира Баситханова также будет отвечать за внедрение «совершенно новой вертикальной системы» для обеспечения здорового материнства.

Для этого перинатальный и скрининговый центры в регионах будут объединены в единый кластер, а также создано звено для работы на районном уровне. Руководитель кластера будет нести персональную ответственность за координацию деятельности женской консультации первичного звена и врача медицинской бригады.

Эльмира Баситханова будет лично отвечать за охрану материнства и детства, а также за здоровый образ жизни населения, сказал Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, она будет уполномочена привлекать гранты международных организаций (ЮНИСЕФ, Фонд народонаселения ООН) в области материнства и детства и распределять средства.