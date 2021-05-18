Уполномоченный по защите прав предпринимателей (бизнес-омдусман) сообщил, что предпринимателю не выплатили компенсацию из-за «секретного» решения хокима района Ташкента.

Частное предприятие Trader (название изменено) работало в торговом объекте площадью 72 кв. м. в Ташкенте. В связи с изъятием земельного участка хокимиятом города для государственных и общественных нужд, это объект был снесён.

«Взамен на снесённое здание, предпринимателю был предложен другой объект. При оформлении права на данный объект на предпринимателя, была необходима копия решения хокима района. Однако, копия решения хокима не была предоставлена предпринимателю под предлогом секретности решения», — говорится в сообщении.

Бизнес-омбудсманом подал иск в Чиланзарский межрайонный административный суд Ташкента. В результате суд признал «бездействие хокимията города Ташкента признано незаконным» и своим решением возложил на хокимият обязательство предоставить компенсацию предпринимателю за снесённое сооружение.

Столичная администрация пока официально не комментировала ситуацию.