Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения на автомобильном рынке в Узбекистане в апреле. Анализ экспертов показывает умеренный рост, спрос на авторынке растёт третий месяц подряд, говорится в исследовании, предоставленном «Газете.uz».

В апреле спрос населения на рынке авто увеличился на 14,1% по сравнению с мартом. Рост продаж автомобилей составил 355,9% по сравнению с апрелем 2020 года и 19,6% — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Индекс изменения количества зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей в апреле 2021 года.

Количество зарегистрированных и перерегистрированных автомобилей увеличивалось высокими темпами в Ташкенте (28,9%), Бухарской (31,4%), Сурхандарьинской (18,8%) и Самаркандской (17,8%) областях, в то время как уменьшение зафиксировано в Джизакской (6%) и Хорезмской (3,9%) области.

В январе-апреле 2021 года было зарегистрировано 59,6 тысячи новых автомобилей, из них 2,9 тысячи (4,9%) — иномарки.

Регионами, в которых было продано больше всего иномарок, стали Ташкент (11,8% новых автомобилей), Ташкентская (5,6%), Самаркандская (3,3%) и Хорезмская (2,7%) области.

Доля продаж новых отечественных авто и иномарок за январь-апрель 2021 года.

По прогнозам экспертов ЦЭИР, рынок авто в стране ждёт определённый бум, определяемый отложенным спросом. Число сделок продолжит рост и может ставить локальные рекорды, но резкого роста цен не будет.