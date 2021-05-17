С 17 по 23 мая на площадке Ziyo Forum пройдет молодежная неделя интерактивных мероприятий Ziyo Week с участием известных спикеров из бизнес-индустрии и научного сообщества, сообщил «Газете.uz» организатор — Фонд развития науки и образования.

При помощи Ziyo Week фонд планирует организовать работу по соединению интересов работодателей и выпускников и привлечь к проекту внимание ведущих компаний-работодателей, тем самым дать точку старта новым карьерным перспективам для образованной молодежи, говорится в сообщении.

«Проблема трудоустройства выпускников вузов в Узбекистане — комплексная. При том, что рынок испытывает острейший дефицит квалифицированных кадров, ежегодный поток выпускников зачастую не идет работать по специальности. Это отчасти связано с тем, что студенты за редким исключением проходят полноценную практику во время обучения. При этом на рынке непопулярны оплачиваемые стажировки по направлениям», — отметили в фонде.

«Сейчас наша система образования нацелена на освоение студентами большого потока информации, новых научных исследований и технологий. Все очень быстро меняется, и мы понимаем, что существенно улучшить качество выпускаемых кадров удается тем вузам, которые активно сотрудничают с работодателями. К этой практике важно приобщить и других, прежде всего, самих студентов. Очевидно, что стране необходим кадровый резерв, голод на профессионалов сейчас не только в коммерческом секторе, но и на госслужбе, — отметил заместитель министра высшего и среднего специального образования Юсуф Абсоатов. — Мы со своей стороны открыты к переговорам с фондом и другими организациями по поводу структурных и системообразующих изменений в этом направлении».

В рамках Ziyo Week будут реализованы форматы работы для подготовки студентов к началу карьеры уже во время учебы. Так, фонд планирует обучать резидентов площадки soft skills, привлекать в лекториум ученых, организовывать дни карьерного планирования и горящие недели вакансий в компаниях.

«Мы постоянно общаемся со студентами и вузами. Сейчас очень остро чувствуется проблема отсутствия карьерного планирования: многие идут учиться „ради диплома“, так и не узнав сути специальности. На базе проектов фонда мы хотим сформировать коммьюнити сильнейших студентов, которые планируют освоить профессию на практике еще в стенах университетов. Для этого нам нужно, прежде всего, связать работодателя с потенциальными сотрудниками. Сегодня у нас есть такая возможность», — заявил директор Фонда развития науки и образования Бобур Фарманов.

Он также отметил отсутствие у многих выпускников развитых soft skills, которые позволяют молодым специалистам эффективно включаться в рабочий процесс.

«К примеру, многие ребята не умеют „продавать себя“, грамотно заполнять резюме, неэффективно ведут общение и строят свой нетворкинг, — пояснил глава фонда. — Отчасти такая ситуация связана с тем, что в государственных вузах слабо развито студенческое самоуправление. Фонд работает со студенческими лидерами, налаживает обмен лучшими практиками между студентами разных вузов. Внеучебная активность студентов, которая может быть наполнена именно благодаря деятельности студенческих союзов, — это еще одна из возможных „площадок“ приобретения „мягких“ навыков — тайм и селфменеджмент, искусства презентаций, умения публично выступать и общаться „на камеру“, заводить полезные знакомства».

В рамках недели также организованы питчинг проектов молодых ученых в формате PechaKucha, лекция российского профессора Дмитрия Горбунова по космологии и выставка робототехники. Форматы, которые будут реализованы в ближайшее время, — speaking club, public talk, лекториум, креативные завтраки, карьерные переговоры.

В рамках функционала платформы также планируется запуск студенческого Avlod.media, ивентов для студенческого самоуправления и сообщества молодых ученых. Здесь же будет организован консультационный центр для абитуриентов и тренинги по компьютерной грамотности, дизайну и web-разработке. Формат таких встреч станет регулярным, площадка будет работать и дальше.

Вход на мероприятия — по регистрации, участие бесплатное. С программой недели можно ознакомиться на сайте фонда.