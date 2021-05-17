Республиканский Центр изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» в преддверии Международного дня семьи провел социологические исследования, посвященные вопросам семьи и семейных ценностей, выявлению существующих проблем и поиску их решения. Об этом сообщило УзА со ссылкой на соцопрос.

В телефонных опросах приняли участие граждане в возрасте 18 лет и старше, проживающие во всех регионах республики, городской и сельской местности, представители различных социальных групп, занятые в различных сферах и отраслях производства. Их количество не уточняется.

В рамках исследования «Мнение граждан о семье: установки, взаимоотношения, ориентиры» различные аспекты жизни узбекистанской семьи изучались с учётом особенностей жизненного цикла семьи. Опрос выявил дифференцированную оценку узбекистанцами роли семьи в жизни человека, в которой ключевыми выступают представления о необходимости семьи для продолжения рода и о семье как ресурсе психосоциального благополучия человека.

Респонденты убеждены, что материальная независимость, наличие стабильной, постоянной работы или источника доходов — это основные условия для вступления молодых людей в брак, а умение самостоятельно решать бытовые проблемы и вести хозяйство является качеством, более важным для девушек. Согласно результатам опроса ключевыми условиями для создания семьи узбекистанцы также считают наличие отдельного постоянного жилья для семьи и физическое здоровье будущих партнеров.

Большинство (76,5%) респондентов считает, что молодых людей нужно готовить к семейной жизни, при этом ключевую роль в процессе подготовки, по мнению узбекистанцев (73,4%), должны играть родители молодых людей.

Результаты исследования показали, что абсолютное большинство граждан (97,1%) считает обязательной процедуру регистрации заключения брака в ЗАГСе. Данный показатель стабилен и находится на этом уровне на протяжении нескольких лет.

98,5% респондентов считают необходимым при вступлении в брак совершить религиозный свадебный обряд никох или пройти обряд венчания в церкви. Другими важными условиями для заключения брака узбекистанцы считают медицинское обследование (95,6%) и подписание брачного договора (55,9%).

Опрос показал, что в семьях (41,2%) возникают конфликты и ссоры, в частности, из-за:

отсутствия взаимопонимания;

материальных трудностей;

безответственного отношения к семейным обязанностям;

стремления одного из супругов навязать свою волю, добиться беспрекословного подчинения;

пренебрежения интересами и мнением других членов семьи;

равнодушия членов семьи друг к другу;

пристрастия одного из супругов к алкогольным напиткам;

болезни кого-либо из членов семьи и связанных с этим проблем.

Большинство участников опроса считают недопустимым физическое насилие в семье.

«Однако в общественном мнении узбекистанцев наблюдается и тревожная тенденция: 10,3% респондентов допускают возможность применения насилия в случаях, когда женщина своим поведением провоцирует мужа на применение силы», — говорится в сообщении.

Причинами проявления физического насилия в отношении женщины, по мнению респондентов, являются употребление алкоголя и наркотиков (23,5%), отсутствие взаимопонимания (22,1%) и материальные трудности (20,6%).

В Узбекистане регулярно появляются сообщения о насилии над женщиной в семье. Например, история Мустахкам Вахобовой получил широкую огласку в сентябре после того, как в сети появилось видео, на котором муж её жестоко избивает. Пострадавшая заявляла, что в течение восьми лет совместной жизни с Шехрозом Каримовым подвергалась унижению и насилию. В ходе одной из ссор, по словам женщины, супруг заставил её съесть «памперс». В итоге он был приговорён к 6 годам лишения свободы.

В октябре «Газета.uz» рассказывала о задержании жителя махалли Аккурган Мирзо-Улугбекского района Ташкента, избивавший и заставивший супругу съесть фекалии ребенка.

В феврале прошлого года в Джизаке мужчина облил бензином и поджег беременную супругу из-за подозрений в измене.