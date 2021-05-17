Комитет Сената по вопросам женщин и гендерного равенства взял на контроль случай с групповым изнасилованием жительницы Андижанского района, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Ранее «Газета.uz» писала, что 20-летняя замужняя женщина в Андижанском районе подверглась групповому изнасилованию во время работ в поле. Областное УВД возбудило уголовное дело по факту происшествия, подозреваемыми стали шестеро мужчин.

В сообщении Сената отмечается, что УВД Андижанской области предоставил комитету предварительную информацию об инциденте, следствие продолжается.